Siegertyp bleibt im Siegerland: Jonas Wilde unterschreibt Vertragsverlängerung

(wS/Red) Ferndorf 20.12.2024 | Wichtiger Baustein für die Zukunft: Jonas Wilde hält dem TuS die Treue

Die Vertragsverlängerung von Jonas Wilde kam beinahe wie mit Ansage. Nach dem siegreichen Auswärtsspiel in Hagen hatte DYN-Moderator Dirk Müller den Torhüter im Interview direkt gefragt: „Und du willst noch ein paar Jahre in Ferndorf spielen?“ Ohne zu zögern, sprudelte es aus Jonas heraus: „Ja doch, hoffe ich doch, auf jeden Fall.“ Nun ist es offiziell, Wilde bleibt dem TuS Ferndorf treu.

Pressemitteilung des Vereins:

Seit seinem Wechsel ins Siegerland begeistert Jonas Wilde die Fans des TuS Ferndorf immer wieder mit spektakulären Paraden und beeindruckenden Leistungen. Nun hat der 26-jährige Torhüter seinen Vertrag beim Handball- Zweitligisten verlängert.

„Wir sind froh, dass Jonas auch weiterhin im rot-weißen Trikot auflaufen wird. Mit seinen Leistungen hat er schon so manchen Gegner vor große Aufgaben gestellt.

Besonders im Derby beim VfL Eintracht Hagen vor einer Woche hat er sein Können abermals unter Beweis gestellt. Er passt hervorragend zum TuS Ferndorf“, freut sich TuS-Geschäftsführer Mirza Sijaric. Jonas Wilde kam im Sommer 2023 zum TuS Ferndorf und spielt aktuell seine zweite Saison im Siegerland. In der laufenden Zweitliga-Spielzeit kommt er in 15 Spielen auf eine herausragende Quote gehaltener Bälle von über 33 Prozent.

Damit gehört Wilde zu den Top fünf Torhütern der Liga und ist einer der großen Rückhalte seines Teams.

Der gebürtige Niedersachse betont, dass die Entscheidung zur Vertragsverlängerung leichtgefallen ist: „Der Teamgeist in der Mannschaft und die außergewöhnliche Unterstützung der Fans haben es mir leicht gemacht, meinen Vertrag zu verlängern. Wir wollen alles daransetzen, den Klassenerhalt in der zweiten Liga zu erreichen“, so Jonas Wilde.

Neben seinen sportlichen Qualitäten loben Trainer und Mitspieler besonders Wildes Einsatzbereitschaft und Führungsstärke auf und neben dem Platz. „Jonas ist nicht nur ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten, sondern auch ein Motivator, der seine Mitspieler immer wieder mitreißt. Seine Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren ist beeindruckend, und wir sind überzeugt, dass er in Zukunft noch weitere Schritte machen wird“, sagt Cheftrainer Ceven Klatt.

Auch die Fans des TuS Ferndorf dürfen sich freuen: Mit Jonas Wilde bleibt ein Publikumsliebling und ein Schlüsselspieler der Defensive im Kader. Die Verlängerung ist ein wichtiges Signal für die laufende Saison und ein Baustein für die sportliche Zukunft des Vereins.

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben richtet Wilde bereits den Fokus nach vorne: „Jetzt gilt es, weiter hart zu arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Jeder im Team ist bereit, seinen Teil dazu beizutragen, dass wir auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga spielen.“

Bericht: TuS Ferndorf/Peter Trojak

