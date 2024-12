Sparkasse Burbach-Neunkirchen erhöht die Stiftungssumme für 2025 um 300.000 Euro

(wS/sp) Burbach 12.12.2024 | Ein starkes Zeichen für das gesellschaftliches Engagement in der Region: Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen hat die diesjährige Stiftungssumme um 300.000 Euro erhöht. Mit dieser Zustiftung setzt die Sparkasse ein Zeichen für den Zusammenhalt und die Verantwortung in der Region. Zum Jahresende freuten sich alle Beteiligten über die feierliche Scheckübergabe.

Die Spende wurde von den neuen Vorstandsmitgliedern der Sparkasse, Christian Roth (Vorstandsvorsitzender), Daniel Ermert (stellv. Vorstandsmitglied) und Simon Fries (Generalbevollmächtigter) gemeinsam mit Wilfried Groos (ehem. Vorstandsvorsitzender) an die Bürgermeister der Gemeinden Burbach und Neunkirchen übergeben. Sowohl Christoph Ewers, Bürgermeister der Gemeinde Burbach als auch Marco Schwunk, Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen, freuen sich über die hohe Summe und bedankten sich herzlich für die großzügige Spende.

„Das Engagement der Sparkasse ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen und aktiv zur positiven Entwicklung unserer Region beitragen“, erklärten Christoph Ewers und Marco Schwunk.

„Impulse setzen, Gesellschaft mitgestalten, Zusammenhalt stärken – unser Engagement hat viele Gesichter. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Menschen vor Ort zu unterstützen und die Lebensqualität in der Region zu verbessern“, erklärte Christian Roth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burbach-Neunkirchen.

Eine Tradition mit Zukunft

Seit 1999 leistet die Stiftung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen vor Ort einen wichtigen Beitrag für lokale und regionale Projekte. Die Stiftungstätigkeit der Sparkasse ist breit gefächert und setzt vielfältige Förderschwerpunkte. Von Kunst und Kultur über Sport, Soziales, Jugendförderung sowie Heimatpflege und Brauchtum: Jahr für Jahr profitieren zahlreiche Projekte und Initiativen von den Erträgen der Stiftungen, die nicht nur finanzielle Unterstützung bieten, sondern auch Inspiration und Impulse für die Zukunft geben.

Das Stiftungskapital steigt zum Jahresende auf rd. 4,8 Mio. Euro. Die erwirtschafteten Erträge in diesem Jahr belaufen sich auf 135.000 Euro und werden im kommenden Jahr ausgeschüttet.

„Mit dieser Summe wollen wir nicht nur bestehende Projekte unterstützen, sondern auch neue Wege gehen und den Menschen in unserer Region ein verlässlicher Partner sein“, betonte das Vorstandsteam der Sparkasse Burbach-Neunkirchen.

„Das stifterische Engagment ist nicht nur eine Tradition, sondern eine nachhaltige Investition in die Zukunft.“, so das Vorstandsteam.

