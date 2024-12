SVB ruft zur Zählerablesung auf – bis zum 31. Dezember bequem per App oder Online

(wS/svb) Siegen 19.12.2024 | Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) erinnert ihre Kundinnen und Kunden an die laufende Jahresablesung für Erdgas-, Trinkwasser-, Strom- und Wärmezähler. Kundinnen und Kunden im Stadtgebiet Siegen und in Teilen von Netphen werden gebeten, ihre Zählerstände bis zum 23. Dezember 2024 auf analogem Weg oder bis zum 31. Dezember 2024 digital zu übermitteln. Neben der traditionellen Ablesekarte, die per Post zugestellt wird, stehen praktische digitale Alternativen zur Verfügung: Über die SVB-Website, die App „Meine SVB“ und das Online-Kundenportal können die Daten sicher und komfortabel eingegeben werden. „Unsere digitalen Wege werden immer beliebter, da sie eine schnelle und einfache Möglichkeit bieten, die Zählerstände zu übermitteln. Gleichzeitig bleibt die Ablesekarte eine bewährte Option für diejenigen, die diesen Weg bevorzugen,“, erklärt Marc Giesler, Vertriebsleiter der SVB.

Die SVB ist als Netzbetreiber und Messstellenbetreiber für rund 51.000 Zähler in der Region zuständig. Ihre Aufgabe ist es, die Verbrauchsdaten der Kundinnen und Kunden zu erfassen und den jeweiligen Energielieferanten zu übermitteln. Damit wird sichergestellt, dass alle nur für den tatsächlich verbrauchten Strom, das Gas oder Wasser zahlen. „Dank der Digitalisierung sparen wir wertvolle Zeit bei der Verarbeitung der Daten und können diese effizienter bearbeiten“, so Giesler weiter.

Falls Zählerstände nicht fristgerecht eingereicht werden, schätzt die SVB den Verbrauch auf Basis der Vorjahresdaten. Um Fehler bei der Selbstablesung zu vermeiden, liegt der Ablesekarte eine Anleitung zum korrekten Ablesen bei.

Digitale Übermittlungswege

Unter www.svb-siegen.de können Kundinnen und Kunden ihre Zählerstände unter Angabe von Postleitzahl, Zählernummer und Geschäftsbereich eingeben. Nach einmaliger Registrierung stehen auch die App „Meine SVB“ und das Online-Kundenportal zur Verfügung, um die Daten schnell und bequem zu übermitteln.

Foto: SVB

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!