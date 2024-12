Tolles Weihnachtssingen in der City-Galerie Siegen

(wS/hgm) Siegen 23.12.2024 | Das war wirklich eine gute Idee! Zum Abschluss des Jahres 2024 trafen sich der Gesangverein „Treue“ Salchendorf sowie der Gemischte Chor „Notencocktail“ Kreuztal (beide Chöre unter dem Dirigat von Anush Mkrtchyan) vergangenen Samstagnachmittag in der großen Halle (2. Etage) der festlich geschmückten City-Galerie, um vor traumhafter Kulisse das Publikum zu unterhalten und mit wunderschönen Melodien auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Teils einzeln, teils gemeinsam und mit Klavier- oder Gitarrenbegleitung trugen die beiden Chöre insgesamt zehn Lieder mit zwei Zugaben, dazu zwei separate Stücke des Gitarrenspielers vor. Natürlich fehlte auch das populäre Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ nicht im Repertoire.

Auch wenn man bei der Lautstärke und dem Klang des Gesangs aufgrund des Geräuschpegels in der sehr belebten City-Galerie einige Abstriche machen musste, fand dieses „Weihnachtssingen“ dennoch großen Anklang. Das Publikum, das teilweise dichte Menschentrauben bildete, war begeistert, und es hat sehr viel Spaß gemacht. Der beste Beweis dafür, dass guter Chorgesang auch in der heutigen hektischen Zeit seine Zuhörer findet, was sich auch gegenwärtig in den sonstigen, zahlreichen Konzerten und musikalischen Darbietungen im gesamten Siegerländer-, Altenkirchener- und Wittgensteiner Raum widerspiegelt.

Die Sängerinnen und Sänger samt der Chorleiterin hatten Nikolausmützen aufgesetzt, was die Darbietungen zusätzlich optisch aufwertete. Mkrtchyan dirigierte mit solch einem Temperament, dass ihr die Nikolausmütze vom Kopf flog – in der Tat ein lustiger Gag.

In der Tat eine großartige Idee der Profi-Sopranistin, Stimmbildnerin und Chorleiterin Anush Mkrtchyan, die über eine bemerkenswerte Energie verfügt. Eine Wiederholung dieses Weihnachtssingen in 2025 ist jetzt schon geplant – wenn die Welt bis dahin friedlich bleibt, was wir alle hoffen.

