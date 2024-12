TuS Ferndorf vor Härtetest gegen Tabellenführer Bergischer HC

(wS/Red) Wuppertal/Ferndorf 05.12.2024 | David gegen Goliath: Kann Ferndorf die Löwen ärgern?

Es gibt kaum ein Spiel in dieser Saison, in dem der TuS Ferndorf so wenig mit der Favoritenrolle in Verbindung gebracht werden kann wie in dieser Partie. Der Bergische HC, Absteiger aus der vergangenen Erstligasaison, strebt den direkten Wiederaufstieg an – und ist aktuell auf einem guten Weg. Nach 13 Spieltagen führen die „Bergischen Löwen“ mit 20:6 Punkten die Tabelle an. Dahinter folgen GWD Minden, HBW Balingen-Weilstetten und TV Hüttenberg punktgleich mit jeweils 17:9 Punkten.

Der TuS Ferndorf rangiert trotz einer kleinen Flaute mit 14:12 Punkten auf Platz 8. Allerdings stehen bis zum Ende der Hinrunde noch schwierige Aufgaben gegen Hagen, Minden und Coburg an. In der Testspielphase begegneten sich Ferndorf und der BHC bereits am 16. August 2024, als Ferndorf denkbar knapp mit 32:31 unterlag, zur Halbzeit lag man sogar 18:14 in Führung.

Historisch betrachtet gab es 2012 und 2013 zwei weitere Aufeinandertreffen, die Ferndorf ebenfalls verlor. Der BHC ist zweifellos eine echte Hausnummer – gegen so ein Team darf man auch verlieren. Doch wer weiß? Vielleicht gelingt es Ceven Klatt und seinen Jungs, den Favoriten ein wenig zu ärgern.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt zudem, wie eng es in der Liga zugeht:

• Zwischen Platz 5 und Platz 13 liegen gerade einmal zwei Punkte.

• Der TuS Ferndorf stellt die fünftbeste Abwehr der Liga.

• Ferndorf hat bisher fünf Spiele verloren, der Tabellenzweite GWD Minden nur vier.

• Mit sechs Siegen liegt Ferndorf gar nicht so weit hinter dem Tabellendritten HBW Balingen-Weilstetten, der sieben Siege eingefahren hat.

Spieler, die beim BHC herausragen:

Tor: Christopher Rudeck 94 Paraden

Torschützen: Noah Beyer 86 Tore, Eloy Morante Maldonado 68, Aron Seesing 42, Djibril M`Bengue 40, Thomas Baback 39

TuS Ferndorf:

Tor: Can Adanir 95 Paraden, Jonas Wilde 61

Torschützen: Daniel Hideg 50/+31 Assists, Janko Kevic 46/36, Julius Fanger 45/19, Mattis Michel 44/2, Josip Eres 43/1, Marvin Mundus 40/9

Es liest sich wie David gegen Goliath, aber was sagt TuS-Coach Ceven Klatt dazu:

Zum Kader: Marvin Mundus, der im letzten Spiel noch angeschlagen war, ist OK und wieder dabei. Weiterhin fehlen werden Fynn Herzig, Hendrik Stock und Philip Würz.

Zum letzten Spiel: Wir haben uns am Montag zusammengesetzt, das Video geschaut und die Dinge besprochen, die uns gelungen sind. Dabei haben wir auch Punkte gefunden, an denen wir uns noch verbessern können. Rückblickend muss man jedoch sagen, dass viele Sachen, besonders im Angriff, gut funktioniert und aufgegangen sind. Wir haben 30 Tore geworfen und auch noch die ein oder andere Chance liegen lassen – das war insgesamt ordentlich. Aber wie bereits erwähnt: Mit nur 17 % Torhüterbällen ist es für jede Abwehr schwierig. Dennoch haben wir Situationen gesucht, in denen wir unsere Torhüter besser unterstützen können, und auch diese haben wir gefunden.

Zum Spiel beim BHC:

Auf uns wartet eine Mannschaft, die unverhofft in der 2. Liga gelandet ist – womit im letzten Jahr wahrscheinlich nur wenige gerechnet haben. Aber es ist passiert, und jetzt spielt ein verkappter Erstligist in der 2. Liga. Die Heimbilanz des BHC ist bisher makellos: sieben Spiele, sieben Siege. Es waren durchweg souveräne Auftritte, die der BHC zu Hause abgeliefert hat. Wenn man allein das Spiel letzte Woche gegen Nordhorn betrachtet, sieht man schon viel von einem Erstligisten: Vor allem das Umschalt- und Tempospiel ist beeindruckend. Sie bestrafen jeden Fehler konsequent und ziehen ihr Tempo 60 Minuten lang durch.

Ich finde, vorne ist vor allem die linke Seite mit Noah Beyer besonders stark, genauso wie Morante Maldonado, der ebenfalls viel über die linke Seite kommt. In der letzten Woche konnte man auch wieder eine aufsteigende Form bei Aron Seesing erkennen. Man merkt, dass er nach seiner langen Verletzungspause wieder fit ist und ins Spiel gefunden hat. Auf der rechten Position haben sie gleich drei wurfgewaltige Linkshänder: M’Bengue, Johannes Wasielewski und Elias Scholtes. Dazu kommt eine große individuelle Qualität und zwei starke Torhüter. Lukas Diedrich hat letzte Woche kurz gezeigt, dass er ein sehr guter Zweitligatorhüter ist. Es wird also eine spannende Aufgabe für uns.

Wir werden nicht versuchen, mit dem BHC um die Wette zu rennen, denn ich glaube, das würde für uns nicht gut ausgehen. Wir müssen geduldig spielen, möglichst wenige Fehler machen und versuchen, sie nicht in ihre große Stärke – das Umschalt- und Tempospiel – kommen zu lassen. Unser Ziel ist, die Abwehr stabil hinzustellen, mit guten Torhütern dahinter. Und auch wenn es eine Floskel ist, wir müssen versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Unsere Chance ist klein, aber wenn wir etwas mitnehmen wollen, muss das hinten heraus funktionieren.

Wir gehen in das Spiel, als hätten wir eine Chance, und genau das wollen wir versuchen. Dann schauen wir, wie das Spiel läuft. Ob vier Rückraumspieler wieder eine Option sein werden, oder ob wir vielleicht sogar mal sieben gegen sechs spielen – das wird davon abhängen, wie wir uns gegen ihre Abwehr tun. Als Underdog müssen wir uns ein, zwei Varianten einfallen lassen, um den BHC vor Aufgaben zu stellen.

Bericht: Peter Trojak

Fotocollage: Andreas Domian

