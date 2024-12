Unbekannte entwenden BMW – Fahrzeug in Langenfeld sichergestellt

(wS/ots) Siegen-Weidenau 04.12.2024 | In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.12.2024) ist in Siegen-Weidenau ein BMW entwendet worden.

Das Fahrzeug war vor einem Haus in der Straße „Vor der Dautenbach“ abgestellt. Als der 54-jährige Fahrzeugnutzer den Diebstahl gegen 10 Uhr feststellte, alarmierte er die Polizei. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht.

Im Laufe der ersten Ermittlungen konnte das BMW-Modell 420D in Langenfeld im Rheinland geortet werden. Eine Streife der Polizeiwache in Langenfeld traf das Fahrzeug schließlich an. Der Wagen wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Diebstahls werden durch die Kriminalpolizei in Siegen geführt.

