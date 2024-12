Unbekannte werfen Nägel auf Straße vor Schule und Kindergarten am Giersberg

(wS/ots) Siegen 20.12.2024 | Am heutigen Freitagmorgen (20. Dezember) haben Unbekannte vor einer Schule beziehungsweise einem Kindergarten zahlreiche Nägel auf die Fahrbahn geworfen.

Gegen 07:20 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf eine vermeintliche Gefahrenstelle am Giersberg. Auf der Straße Am Sender waren auf einer Länge von ca. 30 Metern eine Vielzahl an Nägeln auf die Fahrbahn geworfen worden. Dabei handelte es sich um ca 10cm lange Stahlnägel.

Bei der Straße Am Sender handelt es sich um eine Einbahnstraße, die zu zwei Schulen und einem Kindergarten führt und überwiegend von Anwohnern und Anliegern benutzt wird.

Die Stahlstifte wurden nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 07:15 Uhr dort hingeworfen. Ein Hausmeister einer dortigen Schule beseitigte die Nägel mit einer Kehrmaschine.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich bereits eine 54-jährige Autofahrerin gemeldet, deren Reifen durch einen Nagel beschädigt wurde.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gefertigt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.

Einige der aufgefunden Nägel Foto: Polizei

