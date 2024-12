Vier Vereine profitieren zur Weihnachtszeit: Engagement für eine bessere Gesellschaft

(wS/sie) Netphen 19.12.2024 | 57wasser ist in der Region nicht nur als Marke bekannt. Hinter dem Mineralwasser steht auch eine soziale Idee. Das Unternehmen spendet – entsprechend des Postleitzahlengebietes – aus all seinen Gewinnüberschüssen 57 Prozent. Die Spenden gehen an soziale und humanitäre Projekte in Deutschland und in der ganzen Welt. Bei rund zwei Millionen Flaschen verkauften Flaschen pro Jahr kommt da einiges zusammen. Gut 170.000 EUR flossen in den letzten Jahren bereits in soziale Projekte. Kunden und „Follower“ können auf den Social Media-Kanälen des Unternehmens Projekte vorschlagen und gemeinsam darüber abstimmen. Was viele nicht wissen, es gibt auch einen gleichnamigen gemeinnützigen Verein, der ebenfalls Gutes tut. Ob 57wasser oder Verein: hinter beiden stecken die Siegerländer Unternehmer Björn Bach und Dirk Krumpholz.

Zusätzliche Spenden generiert der 57wasser-Verein

Wozu braucht es den 57wasser-Verein? Die Antwort ist ganz einfach. Zusätzlich zum Wasserverkauf setzt man als Team kreative Ideen für Kinder oder Sozialprojekte um, die erst einmal gar nichts mit dem Mineralwasser zu tun haben. An diesen Ideen, bspw. Kinderfeste oder Hochbeete für KiTas, beteiligen sich unabhängig vom „Heimatwasser“ auch weitere Partner mit Spenden. Diese fließen dann zu 100% in den Verein, der daraus diese Projekte finanzieren kann. Man ist gut vernetzt mit sozialen Trägern und Vereinen und gerne bereit zu unterstützen. Rechtzeitig vor Weihnachten werden jetzt vier Projekte bedacht, die dem Verein besonders am Herz liegen. „Diese Vereine haben uns mit ihren Konzepten überzeugt. Wir wollen zum Jahresende noch einmal ein Zeichen für Solidarität und gesellschaftliches Engagement setzen“, erklärt Dirk Krumpholz. Die Vereine Nepomuk, ALTERAktiv, Inklusive Begegnung und Gegen Armut Siegen erhalten jeweils einen Scheck über 1.000 Euro. Und Björn Bach ergänzt: „Diese Mittel sollen dazu beitragen, dass die Vereine ihre Vorhaben vorantreiben können.“

Vier Vereine mit Vorbildfunktion

Die nun ausgewählten Vereine leisten allesamt viel Gutes für die Region. „Nepomuk e.V. – Unterstützung für Kinder und Jugendliche“ setzt sich beispielsweise für Kinder und Jugendliche ein, die in schwierigen Lebenssituationen stehen. Mit kreativen und pädagogischen Angeboten werden hier Perspektiven eröffnet und soziale Kompetenzen gefördert. Die Spende wird insbesondere für Workshops und Freizeitprojekte genutzt.

„ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V. – Mobilität und Teilhabe im Alter

ALTERAktiv e.V.“ engagiert sich für ältere Menschen, um soziale Isolation zu verringern. Eine besondere Idee ist das Projekt „Fahrradrikschas“, das Senioren ermöglicht, wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die Spende von 57wasser kommt insbesondere der Fahrradwerkstatt zugute. „Inklusive Begegnungen e.V. – Räume für ein Miteinander“ wiederum fördert die Inklusion von Menschen mit und ohne Behinderung. Durch gemeinsame Aktivitäten wie Sport, Kunst und Kultur werden Barrieren überwunden. Der Verein bietet hervorragende Ansätze für eine gelebte Inklusion. „Gegen Armut Siegen e.V. – Hilfe für Bedürftige“ schließlich steht mit zahlreichen Hilfsangeboten wie Lebensmittelausgaben und Beratungsdiensten stets Menschen in Not zur Seite. Gerade vor Weihnachten und im Winter sind die Anforderungen und Anfragen an den Verein besonders hoch.

Der Verein 57wasser fördert viele soziale Projekte, wie beispielsweise Hochbeete für Kinder in den KiTas Kinderfeste. Zu Weihnachten wurden jetzt vier neue Projekte mit einer Spende bedacht.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!