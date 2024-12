Vom Spielfeld ins Berufsleben: Sportfreunde Siegen zu Besuch bei SIEGENIA

(wS/sg) Wilnsdorf 03.12.2024 | Mit einem Rekordergebnis von 1.274 Anmeldungen beendete die SIEGENIA GRUPPE ihre diesjährigen Gesundheitswochen vom 11. bis 22. November. Insgesamt 423 Mitarbeitende, von denen viele gleich an mehreren Veranstaltungen teilnahmen, nutzen das diesjährige Angebot. Projektleiterin Annette Schumann freut sich sehr über die überwältigende Resonanz: „Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Die Gesundheitswochen gehören schon fast zur Tradition bei SIEGENIA. Wir haben im Jahr 2021 zur Corona-Zeit mit reinen Online-Angeboten angefangen und befinden uns nun im vierten Jahr. Noch nie haben wir so viele Anmeldungen und Beteiligungen gehabt!“

Im Rahmen der Gesundheitswochen lädt SIEGENIA die Mitarbeitenden aller deutschen Standorte dazu ein, ihre körperliche und persönliche Fitness zu fördern. Um den Mitarbeitenden einen zusätzlichen Anreiz zum Mitmachen zu geben, hatte sich SIEGENIA erneut etwas einfallen lassen: Als Dankeschön erhielten sämtliche Teilnehmenden eine SIEGENIA-Trinkflasche als Geschenk.

Beliebte Evergreens und gefragte Premieren

Auf die Mitarbeitenden am Hauptstandort in Wilnsdorf-Niederdielfen wartete eine vielseitige Mischung aus Online- und Vor-Ort-Veranstaltungen. Anknüpfend an die im vergangenen Jahr im Handumdrehen ausgebuchten Gesundheitschecks bot das Unternehmen ein kostenloses Schilddrüsen-Screening, einen Hörtest sowie einen Schlaganfall-Check in Kooperation mit der AOK an. Auf rege Resonanz stieß die erstmals angebotene Unfallsimulation, die SIEGENIA in Zusammenarbeit mit dem ADAC durchführte. Ergänzt wurde dies durch ein umfangreiches Angebot zur Steigerung von Fitness und Beweglichkeit, das vom Lauftreff über eine Rückenschule bis zum Yoga-Kurs reichte. Mit einer neuen „Step by Step“ Schritt-Challenge brachte SIEGENIA zudem nicht nur Mitarbeitende mit vorwiegend sitzenden Tätigkeiten auf Trab. Ziel des Teamwettbewerbs war es, innerhalb von zwei Wochen die meisten Schritte zu sammeln – und damit die neuen SIEGENIA Hoodies zu gewinnen. Das Ergebnis war beeindruckend: Insgesamt konnten die Teilnehmenden mehr als 10 Millionen Schritte und damit über 7.400 Kilometer auf sich vereinen.

Ebenfalls auf großen Anklang stießen die digitalen Informationsveranstaltungen zu Gesundheitsthemen sowie die Aktionsangebote in der Betriebskantine, deren Extra-Menüs und Aktionen die gesunde Ernährung rund um das Thema Gemüse in das Bewusstsein rückten. Bereits zum zweiten Mal hatten die Mitarbeitenden von SIEGENIA zudem im Rahmen eines abendlichen Live-Streams aus der Kantine die Möglichkeit, unter Anleitung ein schmackhaftes Gesund-Menü zuzubereiten.

Impulsvortrag der Sportfreunde als Top-Highlight für Azubis

Große Begeisterung bei den Auszubildenden von SIEGENIA riefen zwei neue Highlights der Gesundheitswochen hervor, die das Unternehmen mit Blick auf den Nachwuchs initiiert hatte. In einem mobilen Escape-Room, den das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der AOK anbot, erfuhren sie auf unterhaltsame Weise Wissenswertes zum Thema Rückengesundheit. Starker Andrang herrschte auch beim Impulsvortrag „Vom Spielfeld ins Berufsleben: Motivation und Disziplin – Was Azubis vom Fußball lernen können“. SIEGENIA konnte hierfür den Trainer der Sportfreunde Siegen, Thorsten Nehrbauer, seinen Co-Trainer Sergen Yesilcay und Geschäftsführer Matthias Georg gewinnen. Auch die Auszubildenden der Standorte Hermeskeil und Velbert ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen.

Erfolg auf ganzer Linie

Die gelungene Mischung aus Bewährtem und frischen Impulsen machte die Gesundheitswochen schließlich zum Erfolg. Das Feedback der Teilnehmenden fiel auch in diesem Jahr durchweg positiv aus. Schon jetzt freuen sich die Mitarbeitenden von SIEGENIA auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.

