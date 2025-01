Bürgermeisterkandidat der CDU Netphen – Müller macht ́ s!

(wS/cdu) Netphen 17.01.2025 | Die CDU Netphen freut sich bekannt zu geben, das Marco Müller Bürgermeisterkandidat für die Kommunalwahl 2025 wird. Dies entschied die Mitgliederversammlung am 16. Januar im alten Feuerwehrhaus in Netphen mit großer Zustimmung.

Marco Müller, 38 Jahre jung, lebt in Netphen, hat zwei Kinder, die die hiesigen Schulen besuchen und ist seit 12 Jahren verheiratet. Beruflich ist Marco Müller selbstständiger Augenoptikermeister und hat vor 12 Jahren sein Geschäft gegründet.

Müller ist zudem stellvertretener Vorsitzender der Mittelstands und Wirtschaftsunion der Kreis CDU sowie seit einem Jahr Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Netphen. Marco Müller sagt über Netphen: „Sie ist eine wunderschöne und lebenswerte Stadt, in der sich meine Familie und ich sehr wohl fühlen. Die Aufgaben der folgenden Jahre sind groß. Ob es die Schulumbauten zur Schaffung von Plätzen zur Ganztagsbetreuung, die Ertüchtigung der Feuerwehrgerätehäuser, die Umgestaltung der Innenstadt oder die Herausforderungen, die in Verbindung mit der Flüchtlingswelle einhergeht. All dies sind Mamut Aufgaben, die ich in den nächsten Jahren mit angehen möchte.

Ein weiterer Schwerpunkt für Marco Müller ist die Wertschätzung und Kommunikation. Müller ist mit dem Thema „Fachkräftemangel“ in seinem Berufsstand gut vertraut. Laut Ihm wechseln Mitarbeiter nicht nur Ihren Arbeitsplatz wegen ein paar Euro mehr Gehalt, insbesondere ein Arbeiten auf Augenhöhe und die Förderung von „Talenten“ kann Fachkräfte binden und neue Mitarbeiter anziehen.

Müller: „Wertschätzung und Kommunikation, die jeden mitnimmt, wird nicht nur im Zusammenhang mit Mitarbeitern des Rathauses ein wichtiger Punkt sein. Auch in der parteiübergreifenden Ratsarbeit benötigen wir einen wertschätzenden Stil, der alle Akteure, parteiübergreifend mitnimmt. Die Mitbürger haben den Anspruch an uns, dass wir die Herausforderungen für Netphen lösen. Diesem Anspruch möchte ich und auch die CDU gerecht werden.

Stefan Braun (stellv. Stadtverbandsvorsitzender) ist völlig davon überzeugt, dass es Menschen wie Marco Müller braucht, um ein Bürgermeisteramt in Netphen erfolgreich zu gestalten, da Marco Müller die richtigen Voraussetzungen dafür mitbringt:

• Marco Müller ist 38 Jahre alt, steht mitten im Leben und kann somit einen Generationswechsel im Rathaus herbeiführen.

• Marco Müller schickt seine Kinder in hiesige Schulen und wünscht sich für alle Familien in Netphen eine Kinderfreundliche und lebenswerte Stadt.

• Marco Müller engagiert sich parteiübergreifend Lösungen zu finden.

• Marco Müller ist engagiert und möchte sich für seine Heimat und den Menschen die dort wohnen einsetzen

Müller bedankte sich nicht nur bei den CDU-Mitgliedern, die ihn an diesem Abend das Vertrauen geschenkt haben, sondern auch bei an allen Ehrenamtlern, Hilfs-und- Rettungskräfte im Stadtgebiet, den Verantwortlichen in den Vereinen, die mit Ihrer täglichen Arbeit ein lebenswertes Leben für alle Bürgerinnen und Bürgern im Stadtgebiet ermöglichen. Diese Eckpfeiler des Städtischen Lebens möchte Marco Müller fördern und dafür optimale Rahmenbedingungen schaffen.

.

.

