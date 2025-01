„Damit nichts mehr in die Hose oder ins Bett geht“: Kinderklinik Siegen bietet kostenloses Seminar an

(wS/drk) Siegen 28.01.2025 | „Ups – da ist was in die Hose gegangen.“ Bei Kleinkindern ist das normal und es regelt sich von selbst, wenn diese erst mal größer sind – so die allgemeine Volksmeinung. Dass das leider nicht immer der Fall ist, wissen viele Kinder- und Jugendärzte nur zu gut. Manche Kinder brauchen besonders lange, um tags und nachts „trocken“ zu werden, andere waren trocken und machen – aus für die Eltern unerklärlichen Gründen – auf einmal wieder in die Hose oder ins Bett. Der medizinische Fachbegriff „Enuresis“ bedeutet Einnässen während der Nacht. Als „Harninkontinenz“ bezeichnet man das Einnässen während des Tages.

So oder so ist es für die betroffenen Kinder und deren Eltern auf jeden Fall unangenehm. Deshalb nimmt sich das nächste Elternseminar in der DRK-Kinderklinik Siegen diesem Thema an. Dr. Patrick Wendlandt (Facharzt für Kinderchirurgie und Urologie) widmet sich am 10. März 2025 von 18 bis 19.30 Uhr gemeinsam mit den Urotherapeutinnen Petra Klein und Antje Hees dem Thema „Damit nichts mehr in die Hose oder ins Bett geht.“

Von 18 bis 19.30 Uhr findet das kostenlose Seminar im Bistro Max an der DRK-Kinderklinik (Wellersbergstr. 60, 57072 Siegen) statt. Anmeldungen sind via E-Mail (marketing@drk-kinderklinik.de) möglich. Übrigens: Laut Statistik nässt noch jede/r Zehnte der 7-Jährigen ein.

Dr. Patrick Wendlandt widmet sich am 10. März von 18 bis 20 Uhr gemeinsam mit seinen Kolleginnen Petra Klein (li.) und Antje Hees dem Thema „Damit nichts mehr in die Hose oder ins Bett geht.“

