Der Sozialverband VdK Ortsverband Neunkirchen spendete erneut an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe

(wS/ne) Neunkirchen 06.01.2025 | Seit vielen Jahren wird bei allen Veranstaltungen – so auch bei der Adventsfeier im Dezember 2024 des VdK, Geld für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe gesammelt.

Noch vor Weihnachten 2024 konnte eine Delegation des Ortsverbands Neunkirchen einen Scheck an die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising Carolin Buchner überreichen.

Es konnten Insgesamt 2.633,11 Euro übergeben werden. Damit beläuft sich die Summe, die der VdK dem Hospiz bislang zukommen lassen konnte, auf 38.500,00 Euro. Frau Buchner zeigte sich begeistert von der Spendenaktion des Sozialverbandes.

Da die Leistungen des Hospizes nur in Teilen von der Krankenkasse übernommen werden, sind Spenden elementar für diese segensreiche Arbeit.

Die VdK-Besucher erhielten eine Führung durch das Gebäude und kamen mit besonderen Eindrücken zurück: „Man geht mit gemischten Gefühlen hin und kommt mit einem guten Gefühl zurück“, formulierte es der kommissarische. Vorsitzende Ernst Wagner. „Die Atmosphäre ist nicht vom Sterben geprägt, sondern vom Leben“

Die Spenden sollen die Arbeit des Teams unterstützen helfen. „Wir möchten damit honorieren, was hier geleistet wird und den Kinder eine würdevolle Zeit ermöglichen.“

Darum wird der Sozialverband VdK Neunkirchen auch in 2025 wieder Geld für die Einrichtung sammeln.



Heinz-Erich Friedrich, Marlies Ermlich, Ernst Wagner, Carolin Buchner (Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising).

