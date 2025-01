Ein letztes Hurra: Janko Kevic sagt dem TuS Ferndorf Lebewohl

(wS/Red) Ferndorf 27.01.2026 | Danke für alles, Janko: Ein Abschied, der schmerzt

Der Denker und Lenker geht: Janko Kevic verlässt den TuS

Nach zwei Jahren in Ferndorf wird Janko Kevic das Siegerland verlassen. Der 38-jährige Spielmacher, der den TuS Ferndorf seit seinem Wechsel im Jahr 2023 geprägt hat, kehrt aus privaten Gründen zur neuen Saison in seine Heimat Kroatien zurück.

„Der Abschied fällt mir schwer. Ich fühle mich in Ferndorf sehr wohl, doch bald zieht es mich zurück nach Kroatien. Nichtsdestotrotz werde ich in der Rückrunde gemeinsam mit dem Team alles geben, um die Liga zu halten“, sagte Kevic.

In seiner Zeit in Ferndorf war Kevic mit über 100 Toren und seiner immensen Erfahrung einer der Schlüsselfaktoren für den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga.

„Wir bedauern, dass Janko uns nach dieser Saison verlässt. Mit seiner sympathischen Art hat er den TuS Ferndorf sowohl auf als auch neben dem Spielfeld weiterentwickelt. Wir können seinen Wunsch, in die Heimat zurückzukehren, natürlich verstehen“, so der Geschäftsführer Mirza Sijaric. „Wir werden uns nun in Ruhe nach einem adäquaten Ersatz für die kommende Saison umsehen.“

Auch die Fans werden Kevic vermissen: „Die Anhänger des TuS sind positiv verrückt. Es ist unglaublich, wie viel Support wir in den Heim- und Auswärtsspielen bekommen. Ich werde jede verbleibende Minute in der Stählerwiese genießen.“

Bericht: TuS/Peter Trojak

Bilder: Andreas Domian

