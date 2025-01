Einbruch in Kirche – drei Tatverdächtige dank aufmerksamer Zeugin vorläufig fest-genommen

(wS/ots) Netphen 27.01.2025 | Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten nach einem Kircheneinbruch zeitnah drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Eine Zeugin konnte am späten Samstagabend (25. Januar gegen 23:15 Uhr) beobachten, wie ein grauer Astra bei der Kirche in der Sankt-Sebastian-Straße hielt. In der Folge seien drei offenbar jüngere Männer mehrfach in Richtung Kirche und zurück gegangen. Die Frau kontaktierte die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten zwar nicht mehr den grauen Astra an der Kirche antreffen.

Dafür stellte man dort eine aufgebrochene Hintertür sowie weitere gewaltsam geöffnete Räume innerhalb des Kirchengebäudes fest.

Ein weiterer Streifenwagen konnte einen grauen Astra in Tatortnähe antreffen. In Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen befanden sich drei Männer zwischen 25 und 37 Jahren. Aufgrund des Verdachts des Einbruchdiebstahls nahmen die Polizeibeamten die Männer vorläufig fest. Im weiteren Verlauf der Nacht konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob bei dem Einbruch auch tatsächlich etwas entwendet wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. Zwei Handys der Männer stellten die Ermittler sicher. Die drei Tatverdächtigen mussten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.