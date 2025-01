Eine Menge Arbeit für die Feuerwehr

(wS/red) Bad Berleburg 06.01.2025 | Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr Schüllar-Wemlighausen keinen umgestürzten Baum am Dödesberg beseitigen. Der Auftrag lautete anders: Ein sehr massiver Laubbaum, der am rechten Fahrbahnrand in Richtung Girkhausen stand, war bereits stark in Richtung einer Wiese geneigt und drohte umzustürzen. Das Problem dabei war, dass die Wurzeln des Baumes, die auch unter die Straße reichten, diese wohl angehoben und beschädigt hätten, was ein Sicherheitsrisiko darstellte. Der unbefestigte Randstreifen in dem Bereich war bereits deutlich angehoben. Die Feuerwehrkameraden sperrten die Einsatzstelle ab und fällten den großen Baum unter Zuhilfenahme eines Forstwirtes in den eigenen Reihen.

Außerdem kam es auf der L721 zwischen Girkhausen und Mollseifen zu einem Feuerwehreinsatz. Hier war die Löschgruppe Girkhausen zusätzlich in den Einsatz eingebunden. Gleich mehrere Bäume versperrten die Fahrbahn. Zwischen umgestürzten Bäumen war zudem ein Pkw eingeschlossen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Auch auf der L717 am Laibach musste die Feuerwehr ausrücken, um einen umgestürzten Baum wegzuschneiden. Auf der K40 in Richtung Elsoff war ebenfalls ein Baum umgestürzt. Hier konnte ein zufällig vorbeikommender Forstwirt die Straße bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr räumen und wieder passierbar machen.

Fotos: wirSiegen.de

