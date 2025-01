Erfolgreicher Neulingslehrgang: Zehn neue Schiedsrichter für den Kreis

(wS/ksa) Siegen 29.01.2025 | Die Ausbildung neuer Schiedsrichter ist eine der Hauptaufgaben des Kreisschiedsrichterausschusses (KSA). Nach dem erfolgreichen Abschluss von drei Neulingskursen im Jahr 2024 konnte der KSA durch gezielte Werbung erneut Interessenten für das Schiedsrichterwesen gewinnen. Daher wurde für den Jahresbeginn 2025 ein weiterer Neulingslehrgang angesetzt.

Am dritten Januar-Wochenende absolvierten zehn Teilnehmer an drei Tagen insgesamt rund 12 Stunden Theorieunterricht. Lehrwart Thorsten Götz und Regionalliga-Schiedsrichter Jonas Fischbach vermittelten dabei die elementaren Regeln des Fußballs. Der Lehrgang fand seinen Höhepunkt am Samstag, den 25. Januar 2025, als alle zehn Teilnehmer die abschließende Prüfung erfolgreich bestanden.

Die Prüfung setzte sich aus einem Regeltest mit 30 Fragen sowie einem Lauftest über 50, 100 und 1.000 Meter zusammen. Die sportlichen und theoretischen Prüfungen wurden von KSA-Mitglied Kevin Papiorek und Landesliga-Schiedsrichter Kilian Lemmer abgenommen. Besonders erfreulich: Erstmals seit vielen Jahren bestanden alle Teilnehmer die Prüfung ohne Ausnahmen.

Im Anschluss an die Prüfung absolvierten die neuen Schiedsrichter direkt eine Online-Schulung zur Spielberichterstattung. Ab sofort werden sie auf den heimischen Sportplätzen ihrer neuen Aufgabe nachgehen. Der KSA begrüßt die zehn neuen Schiedsrichter herzlich:

Youssf El Moussaoui Annahari (21, VfL Klafeld-Geisweid)

Valdin Karel Fopac (29, SV Netphen)

Imad Othman (16, SV Netphen)

Yannick Landmann (23, TuS Erndtebrück)

Andrew Lohrey (14, SG Siegen-Giersberg)

Ahmed Osman Ahmed Ali (34, Siegener SC)

Dennis Petri (27, SV Eckmannshausen)

Hyjnor Piraj (37, SV Dreis-Tiefenbach)

Moritz Schade (14, SuS Niederschelden)

Marius Joel Yepseu Noudja (31, SV Netphen)

Mit dieser erfolgreichen Ausbildung leistet der KSA einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Schiedsrichterwesens in der Region. Die neuen Unparteiischen sorgen für eine faire Spielleitung auf den Plätzen und bereichern das lokale Fußballgeschehen. Herzlichen Glückwunsch an die neuen Schiedsrichter!

