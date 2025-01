Faszination von oben: „Siegen-Wittgenstein von oben – Philharmonisch“ begeistert das Publikum

(wS/af) Siegen 28.01.2025 | Die Region Siegen-Wittgenstein erstrahlt in einem neuen Licht: Mit der Produktion „Siegen-Wittgenstein von oben – Philharmonisch“ wurde das Apollo-Theater Siegen zum Schauplatz eines ganz

außergewöhnlichen audiovisuellen Ereignisses. Die Welturaufführung dieses beeindruckenden Gesamtkunstwerks zog über 2000 Besucher an, die bei insgesamt vier ausverkauften Vorstellungen eine Hommage an ihre Heimat erleben durften.

Im Mittelpunkt des Abends stand der Film von Filmemacher Alexander Fischbach, der bereits vor einigen Jahren gedreht, für dieses Projekt jedoch neu geschnitten und um 15 Minuten erweitert wurde. Die filmischen Luftaufnahmen, die die Region aus einer faszinierenden Vogelperspektive zeigen, wurden durch die eigens dafür komponierte Musik des Olper Komponisten Alexander Reuber auf eindrucksvolle Weise ergänzt.

Die Live-Aufführung der Musik durch die Philharmonie Südwestfalen unter der Leitung des niederländischen Gastdirigenten Leonard Evers verlieh dem Erlebnis zusätzliche emotionale Tiefe.

Von zarten, fast schwebenden Klängen über hymnische Passagen bis hin zu Walzer-Takten und sogar Hard-Rock-Elementen spiegelte die Filmmusik die Vielfalt der Region wider. Mal begleiteten die Klänge das Spiel des Lichts auf den Fachwerkhäusern Freudenbergs, mal unterstrichen sie die Dramatik historischer Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus der Zeit, als das Siegerland noch vom Bergbau geprägt war.

Ein weiterer Höhepunkt war der Sprecher: Markus Hering, in Holzhausen geboren und inzwischen vielfach ausgezeichneter Burgschauspieler in Wien, führte mit seinen einfühlsamen Texten durch den Abend. Seine Erzählungen waren wie eine Liebeserklärung an die Region und ließen das Publikum die Schönheit und den kulturellen Reichtum von Siegen-Wittgenstein noch intensiver erleben.

Der Film entführte die Zuschauer auf eine Reise durch die gesamte Region. Von der Vogelperspektive der Autobahnkirche Wilnsdorf bis zu den einzigartigen Fachwerkhäusern in Freudenberg, von der modernen Architektur des Landhauses Ilse in Burbach bis hin zu den historischen Villen im Dresslers Park in Kreuztal – jedes Detail wurde in brillanten Bildern festgehalten. Auch Naturschönheiten wie der Silbersee in Neunkirchen und kulturelle Highlights wie das Heimhoftheater in Burbach fanden ihren Platz in dieser visuellen Erzählung.

Junge Start-Up-Unternehmen aus der Region präsentierten innovative Ideen, während historische Schwarz-Weiß-Filmaufnahmen eine nostalgische Rückschau auf die Bergbaugeschichte ermöglichten.

Für einen besonderen visuellen Reiz sorgte der rot-gelbe Doppeldecker „Emmi“, der den roten Faden der filmisch-musikalischen Reise bildete.

Die Resonanz auf diese außergewöhnliche Inszenierung war überwältigend. Die Zuschauer reagierten mit Bravo-Rufen, tosendem Applaus und stehenden Ovationen. Viele waren sichtlich bewegt und stolz auf die Vielfalt und Schönheit ihrer Heimat, die in dieser einzigartigen Darbietung so eindrucksvoll zur Geltung kam.

Hinter diesem Erfolg steht die Vision von Apollo-Intendant Markus Steinwender, der die Idee hatte, den ursprünglich als reinen Film präsentierten „Siegen-Wittgenstein von oben“ mit eigens komponierter und live gespielter Orchestermusik zu erweitern. Dieses Konzept wurde nicht nur perfekt umgesetzt, sondern auf eine Weise erweitert, die Kunst, Kultur und Regionalstolz auf einer neuen Ebene verbindet.

Fotos: Alexander Fischbach

