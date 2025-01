Finanzierung gesichert: Kreuztal startet eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau mit GREENFIBER

(wS/kr) Kreuztal 17.01.2025 | Erfreuliche und wegweisende Nachrichten zum Jahresstart für Kreuztal

Nach umfangreichen Gesprächen mit den Banken ist die Finanzierung für den eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbau nun gewährleistet. Somit können das Infrastrukturunternehmen GREENFIBER und die Stadt Kreuztal nun gemeinsam als „Breitband Kreuztal GmbH“ das Glasfaser-Netz flächendeckend errichten und neben den förderfähigen Adressen (Downloadgeschwindigkeit von unter 30 Mbit/s) auch alle weiteren Haushalte für die digitale Zukunft rüsten.

Vorbereitungen abgeschlossen – Startschuss fällt

Die vergangenen Monate wurden intensiv genutzt, um alle vorbereitenden Arbeiten im Hintergrund zu erledigen und die Weichen für den Ausbau zu stellen. Schon bald gibt’s somit Glasfaser für alle Kreuztaler – ganz zur Freude von Kreuztals Stadtkämmerer Michael Kass:

„Ich freue mich sehr, dass die umfangreichen, aber notwendigen Schritte zur Gründung der ‚Breitband Kreuztal GmbH‘ erfolgreich abgeschlossen und auch die Finanzierung für das gesamte Großprojekt sichergestellt werden konnten. Somit fällt nun offiziell der Startschuss für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Kreuztal, um alle Kreuztaler Haushalte und Gewerbetreibende mit einem leistungsfähigen Internetanschluss zu versorgen.“

Städtischer Geschäftsführer der „Breitband Kreuztal GmbH“ ist Maik Harnacke, Leiter des Amtes für Finanzen, für GREENFIBER trägt Mike Kleiner die Verantwortung. Und auch die Vorplanungen, wie beispielsweise die zukünftigen Trassenverläufe, sind bereits weitestgehend abgeschlossen – es kann also bald so richtig losgehen, sofern es die Witterung zulässt. Wo der erste Spatenstich gesetzt wird, wird zeitnah bekannt gegeben.

Baufortschritt online verfolgen

Damit alle Kreuztalerinnen und Kreuztaler auf dem Laufenden bleiben können, wo gerade gebaut wird und welche Bereiche als nächstes dran sind, wird der aktuelle Baufortschritt demnächst auf einer Unterseite der städtischen Internetseite unter www.kreuztal.de aufgeführt. Dort werden auch viele weitere Infos rund um den städtischen Glasfaserausbau in Kreuztal zur Verfügung gestellt – ebenso unter www.greenfiber.de.

„Kreuztal wird profitieren“

Auch GREENFIBER-Geschäftsführer Uwe Krabbe freut sich, dass das Thema Finanzierung nun abgeschlossen ist und zeitnah mehrere Kolonnen im Einsatz sein werden, um die Haushalte mit Glasfaser zu versorgen:

„Kreuztal wird von der Modernisierung seiner digitalen Infrastruktur in vielerlei Hinsicht profitieren. Mit Glasfaser-Internet schaffen wir nicht nur schnellere und stabilere Verbindungen für die Bürgerinnen und Bürger, sondern fördern auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region.“

Aktive Technik ist schon vor Ort

Im geförderten Ausbau ist ein Viertel der Trasse bereits tiefbaulich hergestellt worden. In der Nähe dieser Trasse wurden auch schon 550 Meter Trasse eigenwirtschaftlich errichtet. Aktuell laufen die Bauarbeiten in Ferndorf sowie in Kredenbach. Nun wurde der Lückenschluss zwischen Kredenbach und dem Stollenhaus begonnen, der nötig ist, um bereits gebaute Hausanschlüsse in Hilchenbach, Dahlbruch und Kredenbach mit Licht zu versorgen. Positiv: Die aktive Technik liegt bereits im Stollenhaus, sodass alle Kunden umgehend angeschaltet werden können.

Hausanschlüsse gibt es kostenlos

Wer sich noch nicht für einen Glasfaser-Hausanschluss entschieden hat, kann dies bei GREENFIBER nach wie vor tun – und zwar kostenlos, sowohl bei geförderten als auch bei eigenwirtschaftlichen Adressen. Für Fragen und weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GREENFIBER im Büro im „Stollenhaus“, Marburger Straße 58, in Kreuztal oder telefonisch unter 02732 / 79 83 200 zur Verfügung.