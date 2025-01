Gemeldeter „ABC-3-Einsatz“: Großaufgebot der Feuerwehr bei Profilblechhersteller in Deuz

(wS/red) Netphen 04.01.2025 | Am Freitagabend kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr bei einem Profilblechhersteller in der Waldstraße in Deuz. Gegen 23:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem „ABC 3 Einsatz“ alarmiert, da der Austritt des Stoffes „Penthan“ gemeldet wurde.

Die Feuerwehr Netphen leitete vor Ort sofortige Messungen ein, unterstützt von der Feuerwehr Siegen. Glücklicherweise ergaben die Untersuchungen, dass keine Schadstoffe ausgetreten waren.

Nach eingehender Prüfung stellte sich heraus, dass ein kürzlich ausgetauschter Sensor einen Defekt aufwies und fälschlicherweise den Alarm ausgelöst hatte. Die Warnanlage wurde entsprechend überprüft. Der Einsatz konnte gegen 1:30 Uhr am Samstagmorgen beendet werden.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr sorgte dafür, dass die Situation rasch unter Kontrolle gebracht wurde, ohne dass Gefahr für Menschen oder Umwelt bestand.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!