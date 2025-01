Geschätzte 2200 Teilnehmer bei Demo in Siegen: „Nie wieder ist jetzt“ – Doch Realität der AfD-Gegnerschaft bleibt begrenzt

(wS/red) Siegen 25.01.2025 | Am heutigen Samstag, dem 25. Januar 2025, fand in Siegen eine Demonstration unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – auch ein Jahr später: Gegen Nationalismus und Rassismus“ statt. Die Versammlung wurde bereits im Vorfeld angekündigt und begann planmäßig um 16:00 Uhr im Bereich Herrengarten in der Siegener Innenstadt.

Nach einer Auftaktkundgebung setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung und führte über die Europastraße (ehemals Hindenburgstraße), den ZOB und die Berliner Straße bis zur Kreuzung Koch’s Ecke. Von dort ging es über die Koblenzer Straße zurück zum Herrengarten, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Ursprünglich hatte der Veranstalter mit etwa 500 Teilnehmenden gerechnet. Doch die Resonanz war deutlich größer: In der Spitze nahmen bis zu 2200 Menschen an der Versammlung teil.

Sprechchöre wie „Ganz Siegen hasst die AfD“ spiegeln möglicherweise die Ansichten einiger Teilnehmer wider, doch diese Aussage lässt sich nicht ohne Weiteres auf die gesamte Stadt übertragen. Betrachtet man die Bevölkerung im Kreis Siegen-Wittgenstein und den angrenzenden Regionen, aus denen viele Teilnehmende angereist sind, mit insgesamt über 277.000 Menschen (und mehr als 500.000 in den Nachbarkreisen), wird deutlich, dass die Teilnehmerzahl von 2.200 Personen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung relativ gering ist. Diese Zahl ermöglicht jedoch keine Schlussfolgerung darüber, ob ganz Siegen die AfD ablehnt. Zudem wächst die Anhängerschaft der AfD Siegen-Wittgenstein kontinuierlich, und mittlerweile folgen über 5.000 Personen auf Facebook, die die Politik der Alternative für Deutschland unterstützen.

Die Polizei hatte im Vorfeld auf Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt hingewiesen, da der Aufzug zentrale Straßen passierte. Trotz des Andrangs verlief die Demonstration reibungslos. Gegen 18:05 Uhr wurde die Veranstaltung vom Versammlungsleiter offiziell beendet. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich und ohne besondere Vorkommnisse