Großprojekt vor dem Abschluss – Der neue Rathausplatz wird am 30. August feierlich eröffnet

(wS/ne) Neunkirchen 14.01.2025 | Alle Neunkirchener dürfen sich am Samstag, 30. August, auf ein großes Fest in der Ortsmitte freuen. Dann wird rund zweieinhalb Jahre nach dem Abriss der alten

Bestandsgebäude der neue Rathausplatz feierlich eröffnet. Geplant sind unter anderem ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und ein kulinarisches Dorf. Konkretere Informationen hierzu folgen in den nächsten Wochen. Vereine oder andere Akteure, die sich beteiligen möchten, können sich gerne bereits jetzt mit ihren Ideen an Nicole Morgenschweis, Tel.: (02735) 767-409, E-Mail: n.morgenschweis@neunkirchen- siegerland.de, wenden.

„Ein solches Projekt in herausfordernden Zeiten wie diesen in so kurzer Zeit abzuschließen – das ist nur mit verlässlichen Partnern möglich“, bekräftigt Neunkirchens Bürgermeister Marco Schwunk das gute Miteinander aller Projektbeteiligten und das beeindruckende Tempo bei der Umsetzung. Zugleich dankt er allen Bürgerinnen und Bürgern für die Geduld während der Bauphase. „Wir freuen uns, dass wir bald nicht nur einen geografischen Mittelpunkt, sondern auch einen neuen zentralen Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger haben werden. Das ist ein schöner und würdiger Anlass für ein großes Fest, zu dem alle herzlich eingeladen sind!“

Städtebauliche Umgestaltung – ein Rückblick

Der Prozess zur städtebaulichen Umgestaltung der Ortsmitte von Neunkirchen läuft bereits seit vielen Jahren. So entstanden zunächst das Gesundheitsquartier im Bitzegarten und das benachbarte Versorgungsquartier rund um den REWE-Markt und das Quartier N. Um das Ortsbild weiter aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität im Zentrum zu verbessern, schrieb die Gemeinde Neunkirchen zudem unter Beteiligung zahlreicher Bürgerinnen und Bürger ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (INSEK).

Auf dessen Grundlage bewilligte die Bezirksregierung Arnsberg im Juni 2021 für die Umsetzung der Gesamtmaßnahmen Fördermittel in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. In dem Konzept sind viele verschiedene Projekte enthalten, von denen der Umbau des Rathausquartiers das größte ist.

Vom Abriss bis zum Richtfest in rund 18 Monaten

Nach Erledigung der notwendigen Vorarbeiten begann die Firma OTTO QUAST am 26. Januar 2023 mit dem Abriss der Bestandsgebäude auf dem Rathausvorplatz.

Anschließend starteten umgehend die Hochbau-Arbeiten. Die eigens für das Projekt gegründete Heller Grund GmbH & Co. KG – bestehend aus Sparkasse Burbach-Neunkirchen, Fa. Quast und Gemeinde Neunkirchen – errichtete hier fünf Gebäude, die sich um einen zentralen Platz gruppieren und Wohnen, Handel, Dienstleistung und Gastronomie miteinander verbinden. Nachdem bereits am 14. August 2024 das Richtfest gefeiert werden konnte, läuft aktuell der Innenausbau. Unter den Häusern entsteht außerdem eine Tiefgarage mit 105 Pkw- und 103 Fahrradstellplätzen.

Attraktiver Platz mit hoher Aufenthaltsqualität

Die Hauptaufgabe der Gemeinde ist die Gestaltung des 7.675 m² Platzes zwischen den Gebäuden. Durch die Lösung mit dem Parkdeckel werden die Quartiere im Zentrum fußläufig barrierearm und auf einem Höhenniveau miteinander verbunden. Es wird mehrere Zutrittsmöglichkeiten zum Rathausplatz geben – vom REWE-Markt, durch den neu entstehenden Bürgergarten an der Kölner Straße und vom Ho-Chi-Minh-Pfad bzw. Talbahnhof aus. Für den Platz selbst sind u.a. eine Marktintarsie, Sitzbänke, Begrünung, Wasserelemente, Spielgeräte und eine Sitzstufen-Treppenanlage geplant. Mobilitätsangebote werden in Form von neun Kurzzeitparkplätzen, 44 Fahrradparkplätzen sowie einer Mobilstation am ehemaligen Talbahnhof vorgehalten.

Fotos: Gemeinde Neunkirchen

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!