Gründung einer lokalen Gruppe des ADFC Siegen-Wittgenstein im Kreis Olpe – Stammtisch im Kolpinghaus

(wS/ad) Siegen – Olpe 22.01.2025 | Am 14.01.2025 trafen sich 18 engagierte Radfahrende zum ersten Stammtisch des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Siegen-Wittgenstein im Kolpinghaus in Olpe. Ziel war es, eine lokale Gruppe ins Leben zu rufen, die sich für die Förderung des Radverkehrs in der Region einsetzt und das Radfahren im Alltag erleichtern möchte. In entspannter Atmosphäre wurden die unterschiedlichsten Interessen und Anliegen der Teilnehmenden besprochen.

Es wurde schnell deutlich, dass das Thema Radfahren für viele mehr ist als nur eine Freizeitaktivität. Für einige steht der tägliche Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen im Mittelpunkt. Besonders wichtig ist dabei eine bessere Infrastruktur, die sichere und komfortable Radwege für Alltagsradler*innen bietet. Doch auch die Begeisterung für geführte Radtouren und das gemeinsame Erleben von Natur und Umgebung kam nicht zu kurz. Ein starkes Angebot an geführten Touren gibt es bereits in Attendorn.

Ein weiteres zentrales Thema war der Dialog mit der lokalen Politik. Viele der Anwesenden plädierten dafür, mehr Druck auf die Entscheidungsträger*innen auszuüben, um die Bedürfnisse von Radfahrenden stärker in der Stadtplanung zu berücksichtigen und die Sicherheit zu verbessern. Der Austausch und die Vernetzung mit politischen Akteuren sollen durch die neue Gruppe intensiviert werden, um gemeinsam für eine fahrradfreundlichere Region zu arbeiten.

Neben den infrastrukturellen und politischen Aspekten wurde auch die Öffentlichkeitsarbeit als wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Fahrradbewegung hervorgehoben. Die Gruppe möchte durch Veranstaltungen, Aktionen und Informationsarbeit das Bewusstsein für die Vorteile des Radfahrens stärken und neue Interessierte gewinnen.

Der Stammtisch in Olpe soll nun regelmäßig stattfinden und ist ein wichtiger Schritt, um noch mehr Menschen zu einer aktiven Teilnahme am Radverkehr zu bewegen. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass der Austausch im Kolpinghaus dazu beitragen wird, die Radfahrer*innen-Gemeinschaft in der Region zu vergrößern und nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Nähere Informationen können unter olpe@adfc-siegen.de angefragt werden.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich der neuen Gruppe anzuschließen und die Radkultur im Kreis Olpe gemeinsam voranzutreiben.

Foto: ADFC – Felicitas Hegemann

