Heimische CDU-Politiker treffen sich mit DFWR- Präsident Schirmbeck und Wittgenstein- Berleburg‘scher Rentkammer zur Waldbegehung

(wS/cdu) Kreis Siegen-Wittgenstein 09.01.2025 | Auf Initiative des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Volkmar Klein kam der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates (DFWR), Georg Schirmbeck, nach Bad Berleburg um sich dort gemeinsam zu aktuellen Themen rund um die Forstwirtschaft und den Zustand der Wälder auszutauschen.

An dem Gespräch nahmen auch der CDU-Bundestagskandidat Benedikt Büdenbender, die CDU-Landratskandidatin Susanne Otto und der Burbacher

Bürgermeister Christoph Ewers, der gleichzeitig Vorsitzender des Gemeindewaldbesitzerverbandes und Vizepräsident des DFWR ist, teil.

Zufrieden zeigten sich die heimischen CDU-Politiker insbesondere mit der hohen Anzahl an Auszubildenden, die den Beruf des Forstwirtes erlernen.

„In unserer waldreichen Region in Wittgenstein und im Siegerland ist dieser Beruf natürlich besonders wichtig. Es ist schön zu hören, dass die Nachfrage unter den jungen Leuten da ist. Das spricht für die Qualität der Ausbildung“, so Benedikt Büdenbender.

Während der Waldbegehung bei nasskaltem Januar-Wetter zeigt Kammerdirektor Matthias Becker, wie Auszubildende gerade Sturmschäden vom Vortag beseitigen.

Weniger Probleme, zumindest in den höheren Lagen im Wittgensteiner Land, macht inzwischen der Borkenkäfer, erklärt Becker: „Die Entastung der befallenen Bäume haben wir optimiert, sodass der Käfer keine Gelegenheit hat, sich auszubreiten.

Derzeit haben wir die Lage gut im Griff.“

DFWR-Präsident Georg Schirmbeck hebt die wirtschaftliche Bedeutung des Waldes hervor: „Der Wald ist ein wichtiger Teil der Identität Deutschlands, aber für ganz viele Menschen – Waldbesitzer, Förster, Waldarbeiter, heimische Forstunternehmer und holzverarbeitende Betriebe – auch wirtschaftliche Lebensgrundlage. Das gilt es zu schützen und zu stärken. Hier in Siegen-Wittgenstein wird daran erfolgreich gearbeitet.“

Dem schließt sich auch sein Vizepräsident Christoph Ewers an: „Der Wald ist von großem Interesse in unserer Region. Allein die Existenz der vielen Waldgenossenschaften zeigt, wie die Menschen dahinterstehen.“

Foto: CDU

.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!