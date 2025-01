„I like to move it“- „Kreatives Schreiben“ für Kinder und Jugendliche in Neunkirchen

(wS/ne) Neunkirchen 31.01.2025 | Im Rahmen einer Schreibwerkstatt, die im Frühling in der Bibliothek Neunkirchen startet, können sich Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren im kreativen Schreiben schulen lassen und wertvolle Tipps erhalten.

„Dieses Angebot wird gefördert vom Literaturbüro NRW und ermöglicht dem schreibfreudigen Nachwuchs eine ausführliche und professionell begleitete Arbeit mit den eigenen Texten und Ideen. Der Story-Workshop bietet viele Anregungen und führt Gleichgesinnte zusammen“, erläutert Denise Meckel, die Bibliotheksleiterin. Sie hat die Schreibwerkstatt organisiert und ruft nun interessierte Kinder und Jugendliche zur Teilnahme auf.

In der Veranstaltungsreihe erlernen und üben die jungen Schreibenden spielerische Strategien zur Themenfindung, zur Figurenentwicklung und auch zur Präsentation ihrer Texte. Die Treffs werden betreut vom Siegener Schriftsteller Crauss, der als zertifizierter SchreiblandNRW-Partner und als Dozent an Schulen, für Studierende und in der Erwachsenenbildung agiert. Zudem publiziert er selbst Lyrik und Prosa und erhielt bereits

Preis-Nominierungen und Stipendien.

Das Workshop-Thema lautet „Umzug“. Es wurde dem Vorhaben der Bibliothek entlehnt, ihren Besucherinnen und Besuchern nach einem geplanten Umzug in ein anderes Gebäude im nächsten Jahr einen modernen, einladenden Raum für Zeit mit Medien und Menschen zu bieten. Doch birgt der Begriff „Umzug“ auch Assoziationen zu Garderobenwechsel oder zur Karnevalsparade… Solche und weitere Wortspiele können in den Neunkirchener Treffs der Schreibwerkstatt „I like to move it – Von Umzügen und vom Umziehen“ beleuchtet und ausprobiert werden.

Für die Teilnahme an sieben Terminen, die insgesamt 15 Stunden betreutes kreatives Schreiben umfassen, fällt ein Unkostenbeitrag in Höhe von 25 Euro an. Für die ersten Teilnahme-Anmeldungen übernimmt die Gemeinde allerdings die Teilnahmegebühr; schnelles Anmelden lohnt sich also. Eine weitere Förderung wird in Form von Talent- Gutscheinen über die beiden weiterführenden Schulen an ausgewählte Schülerinnen und Schüler vergeben.

Beim festlichen Abschlusstermin im Juni sollen die Ergebnisse im Rahmen einer Lesung vor Publikum vorgetragen werden, bevor es ein Zertifikat und ein Präsent für die Teilnahme gibt.

Termine:

Sieben Montage, verteilt im Zeitraum von 17. März bis 31. Juni 2025.

Beginn ist immer um 16:30 Uhr. Die ersten beiden Termine sind mit drei Stunden Dauer, die weiteren mit zwei Stunden anberaumt.

Ort:

Bibliothek Neunkirchen im Rathaus

Anmeldung bis 28. Februar unter:

bibliothek@neunkirchen-siegerland.de

Tel.: 02735 / 767-190

mobil: 0151 67 57 97 00

Diese Werkstatt wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von SchreibLand NRW, einer Initiative des Literaturbüros NRW, unterstützt vom Verband der Bibliotheken NRW.“

