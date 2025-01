(wS/mg) Siegen 05.01.2025 | Wir sind laut, wir sind bunt – beim KKC geht’s rund – Käner Karneval Club eröffnet das Karnevalsjahr 2025 mit Traditionsveranstaltung Prinzengarde meets Friends in der Kaan Marienborner Weißtalhalle

Immer am ersten Samstag im neuen Jahr lädt der Käner Karneval Club (KKC) alle befreundeten Vereine aus dem erweiterten Einzugsbereich des Siegerlandes zur Veranstaltung Prinzengarde meets Friends ein und zelebriert so das erste große Wiedersehen im neuen Jahr.

Dieses Mal folgten 16 Vereine der Einladung und brachten am vergangenen Samstag die Stimmung in der Kaan Marienborner Weißtalhalle mit fast 700 anwesenden Jecken zum Kochen.

Pünktlich um 19:11 startete das Programm mit dem Einmarsch des KKC auf die große Bühne. Sitzungspräsident Wolfgang „Wolle“ König und Moderatorin Franziska „Franzi“ Stenske begrüßten die anwesenden Gäste. Auch das aktuelle Prinzenpaar des KKC Prinz René I und Prinzessin Lisbeth I (beide Epple) ließen es sich nicht nehmen die Worte an die Menge zu richten. Dabei war es beiden wichtig, dass das diesjährige Sessionsmotto „Wir sind laut, wir sind bunt – beim KKC geht’s rund“ auch eine tiefere Bedeutung hat.

„Das laut steht zum einen für das laute feiern, aber auch dafür laut zu sein, gegen alles was auf der Welt grade nicht so läuft, wie es sein solle. Das bunt steht zum einen für die bunten Kostüme und das Konfetti, aber auch dafür, dass jeder der möchte mitfeiern kann und für die Vielfalt beim KKC. Und bitte geht alle am 23.Februar wählen. Und wenn es durch den Karneval nicht klappen sollte macht bitte Briefwahl.“ so Prinzessin Lisbeth.

Im Anschluss wurde der Abend tänzerisch von der namensgebenden Prinzengarde des KKC eröffnet, bevor auch die anderen Vereine mit Glückwünschen und Grußworten für das Käner Prinzenpaar sowie deren mitgebrachten Tanzdarbietungen auf der Bühne standen. Auch die Käner Funkengarde ließ es sich im Verlauf des Programmes nicht nehmen ihren aktuellen Sessionstanz aufzuführen.

Um 00:30 am Sonntagmorgen endete der offizielle Teil der Veranstaltung, aber viele der Anwesenden blieben und feierten noch einige Stunden weiter.

Die nächsten öffentlichen Veranstaltungen des KKC sind die große Festsitzung am 22. Februar, der Kinderkarneval am 23. Februar und der Närrische Nachmittag am 01. März. Karten für alle Sitzungen des KKC sind am 19. Januar zwischen 14 und 16 Uhr in der Gastronomie der Weißtalhalle (Blumertsfeld 2, 57074 Siegen) und im Anschluss ab dem 22. Januar bei der Bäckerei Lixfeld (Hauptstraße 41, 57074 Siegen) zu deren regulären Öffnungszeiten zu erwerben.

Fotos: Käner Karneval Club

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!