Kennenlernen ganz BIG: Tag der offenen Tür im Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen am 18.01.2025

(wS/bi) Siegen 10.01.2025 | Das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen öffnet am 18.01.2025 von 10:00 bis 15:00 Uhr für Interessierte zur Ausbildung von Gesundheitsberufen die Türen.

Um Interessierten einen ausführlichen Einblick in die theoretische und praktische Aus- und Weiterbildung der Pflege und OTA Berufe ohne große Hürden zu ermöglichen, lädt das BiGS am 18. Januar von 10:00 bis 15:00 Uhr alle, die sich für eine berufliche Perspektive im Gesundheitswesen interessieren, in die Saarbrücker Straße 9 auf dem Siegener Wellersberg ein.

Am Kennenlerntag stellen Auszubildende und Lehrkräfte des BiGS im Bistro immer zur vollen Stunde die Ausbildung in Form einer kurzen Präsentation mit den wichtigsten Eckdaten vor. In den speziell ausgestatteten Räumen des Skills Lab, welche die typischen Tätigkeitsbereiche des jeweiligen Berufes abbilden und die Möglichkeit bieten, demonstrierte Handlungen im geschützten Umfeld beobachtbar zu machen, zeigen Auszubildende und Praxisanleiter sowie Lehrkräfte praktische Übungssituationen aus den verschiedenen Pflege- und OP-Bereichen.

In den Klassenräumen in der ersten Etage sowie in der Bibliothek stehen Azubis und Mitarbeitende der drei Siegener Träger sowie Kooperationspartner für Fragen und den persönlichen Austausch zur Verfügung. Und im zweiten Stock stellen einige der aktuellen Kurse Projekte aus dem theoretischen Unterricht vor.

Das Parken auf dem Gelände der Kinderklinik ist an dem Tage kostenlos und auch für das leibliche Wohl wird mit einem Imbisswagen, der Burger, Pommes und vieles mehr auf Kosten des Hauses bietet, gesorgt sein.

„Mit unserem Kennenlerntag am Samstag, den 18. Januar wollen wir Menschen, die sich für die Pflegeberufe interessieren, eine Möglichkeit geben, sich ohne große Hürden aus erster Hand zu informieren. Neben unserem Lehrerteam stehen aktuelle Auszubildende ebenso wie Praxisanleiter aus den Kliniken für Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung. Und mittels kleiner Mitmachaktionen kann man vor Ort auch einmal selbst probieren, wie sich unser faszinierender Beruf anfühlt“, argumentiert Geschäftsführer und Institutsleiter Frank Brinkschröder.

Er ergänzt: „Die Pflegeberufe sind zu Unrecht in den letzten Jahren in Verruf gekommen. Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken und Einrichtungen sowie in der häuslichen Pflege sind hoch motiviert und leisten mit Empathie und Kompetenz wichtige Anteile bei der Kuration, Prävention, Rehabilitation und Palliation von Pflegeempfänger:innen jeglichen Alters im großen Einzugsgebiet unserer Kliniken. Da muss es uns doch gelingen, auch heutzutage Nachwuchs für den Beruf der Pflegefachkraft und für uns als Träger zu gewinnen.“

2019 haben die drei Siegener Klinikträger DRK-Kinderklinik Siegen, Klinikum Siegen und Marien-Gesellschaft Siegen mit dem Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen (BiGS) auf dem Wellersberg eine der modernsten Schulen für Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Gesundheitsberufe eröffnet. Aktuell sind rund 400 Menschen im Alter von 17 bis 55 Jahren in den Kursen in Ausbildung. Die neuen Kurse beginnen immer im April und Oktober eines Jahres.

Die Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann oder zur OTA dauert drei Jahre und wird mit einer praktischen, mündlichen und schriftlichen Prüfung abgeschlossen. Die Ausbildung beinhaltet 2.100 theoretische Unterrichtsstunden in der staatlichen anerkannten Bildungseinrichtung und 2.500 praktische Ausbildungsstunden. Sie ist im Blocksystem gestaltet, das heißt, es findet ein Wechsel von Theorieblöcken im BiGS und Praxiseinsätzen in den unterschiedlichsten Bereichen der Trägerkliniken bzw. Einrichtungen der drei Träger, DRK-Kinderklinik Siegen, Klinikum Siegen und Marien-Gesellschaft, und weiteren Kooperationspartnern statt. Aktuell sind rund 400 Auszubildende in den Kursen in der Ausbildung.

Fotos: DRK-Kinderklinik Siegen: Impressionen vom Kennenlerntag 2024 im BiGS in der Saarbrücker Straße 9 auf dem Siegener Wellersberg.

