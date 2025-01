Kita „Kinder(t)räume“ hat ein neues Leitungsteam

(wS/dia) Siegen 24.01.2025 | Ilona Rosenthal und Susanne Sting lenken gemeinsam die Kindertagesstätte mit Familienzentrum der Diakonie

Die Kita „Kinder(t)räume“ darf sich über doppelten Zuwachs freuen. Ilona Rosenthal und Susanne Sting sind die neuen Leiterinnen der Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling an der Siegener Hengsbachstraße. Seit Januar übernehmen die beiden Frauen als Doppelspitze die Aufgaben ihrer Vorgängerin Marina Wiele.

Mit Vorfreude und Spannung auf das neue Team, die Kinder und die Eltern blickte Ilona Rosenthal ihrem Dienstantritt entgegen. Zuletzt war die 46-Jährige 19 Jahre lang im Familienzentrum am Heckersberg in Netphen-Dreis-Tiefenbach tätig, 10 Jahre davon hatte sie die Leitung inne. Trotz der schönen und erfahrungsreichen Jahren habe sie eine neue berufliche Herausforderung gesucht. 1999 absolvierte die Mutter eines 11-jährigen Sohnes die klassische Ausbildung zur Erzieherin. Es folgte eine Ausbildung zur Heilpädagogin sowie verschiedene Fort- und Weiterbildungen im Bereich der frühkindlichen Pädagogik, Kinderschutz sowie im Gesundheitswesen für Familienzentren und Kindertagesstätten. Als Heilpädagogin liegen Ilona Rosenthal die Themen ganzheitliche Entwicklung und Bildung der Kinder besonders am Herzen. „Das, was hier in der Einrichtung gewachsen ist, möchte ich gemeinsam mit dem pädagogischen Team ausbauen und ergänzen. Ich freue mich auf die Kinder, die Eltern und auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinen Kollegen.“

Zur Seite steht ihr Susanne Sting, die dem Familienzentrum Kita „Kinder(t)räume als Fachbereichsleitung vorsteht und Ilona Rosenthal als Stellvertreterin unterstützt. Susanne Sting ist bereits bestens mit der Kita vertraut, denn von November 2019 bis März 2022 leitete sie selbst die Einrichtung und qualifizierte sich in dieser Zeit auch als Fachkraft für Familienzentren. Es folgte ein Fernstudium zur Fachberatung für Kindertagesstätten mit dem Schwerpunkt Familienzentren. Zuletzt übernahm die 48-Jährige drei Jahre lang bei „Alternative Lebensräume“ als Fachbereichsleitung Verantwortung für neun Kitas und deren Mitarbeitende. Auf die Rückkehr zur Diakonie blickte Susanne Sting mit großer Vorfreude. „Hier wird tolle pädagogische Arbeit geleistet, die ich mit dem gesamten Team weiterführen und weiterentwickeln möchte.“ Als Fachbereichsleitung steuert und entwickelt Susanne Sting künftig die pädagogische und konzeptionelle Ausrichtung der Kita. Zu ihren Aufgaben zählt unter anderem die Vorgabe und Sicherstellung gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie die Schulung und Qualifizierung der Teams. Dabei ist sie Ansprechpartnerin für den Träger, die Leitung und die Mitarbeiter. Beide betonen, dass ihnen nicht nur eine gute und wertschätzende zwischenmenschliche Zusammenarbeit mit dem Team, sondern auch mit den Eltern wichtig sei. „Unsere Tür steht für die Eltern stets offen und wir freuen uns auf ihre Anregungen und ihr Feedback“, sagt Susanne Sting.

Mit 95 Plätzen, aufgeteilt in fünf Gruppen ist das Familienzentrum Kita „Kinder(t)räume“ keine kleine Einrichtung. Betreut werden hier Mädchen und Jungen im Alter von vier Monaten bis hin zum Schuleintritt. Seit 2021 nennt sich die Einrichtung auch Familienzentrum und bietet damit eine Anlaufstelle für die ganze Familie. Ob beratende Hilfen oder Aktionstage: Das Team der Kita bietet vielfältige Möglichkeiten, die das Familienleben verbessern und stärken können. Die Mitarbeiterinnen unterstützen bei erzieherischen Fragen, organisieren kreative und sportliche Aktionen und vermitteln auf Wunsch, zu weiterführenden Stellen. Dahinter steht das Landesprogramm „Familienzentrum NRW“. Ziel ist es, Kindertageseinrichtungen so weiterzuentwickeln, dass Eltern Familienleben und Beruf besser in Einklang bringen können und sie mehr Zugang zu Chancen- und Bildungsgleichheit erhalten.

von links: Ilona Rosenthal und Susanne Sting sind die neuen Leiterinnen der Kita „Kinder(t)räume“ mit Familienzentrum des Diakonie Klinikums Jung-Stilling.

