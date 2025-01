Kommen Sie mit… …auf eine abenteuerliche Reise zu Europas mystischen Stätten

(wS/ne) Neunkirchen 29.01.2025 | Seit Jahrtausenden faszinieren uns „magische Orte“ wie Stonehenge, Mont-Saint-Michel, Meteora und Carnac. Hier versammelten sich einst Menschen, um zu feiern, Rituale zu zelebrieren, den Kontakt zu den Göttern zu suchen oder den Lauf der Gestirne zu vermessen. Doch was zeichnet diese Orte aus, zu denen wir uns seit Urzeiten hingezogen fühlen? Eine Antwort auf diese Frage versucht der renommierte Reisefotograf und Vortragsreferent Hartmut Krinitz am kommenden Freitag, 7. Februar, im Otto-Reiffenrath- Haus zu geben. Ab 20 Uhr begibt er sich mit den Besuchern auf eine spannende Reise weltbekannten Monumenten und „vergessenen“ Stätten.

Mehr als zehn Jahre lang reiste er dafür kreuz und quer durch Europa. Vom griechischen Berg Athos ging es in die Bretagne, von Lappland nach Galizien und schließlich nach Finisterra, ans Ende der Welt. Hartmut Krinitz besuchte Steinkreise und Dolmen in den weiten Landschaften Großbritanniens, Irlands, Portugals oder Schwedens, Felszeichnungen am Polarmeer und in den Alpen, Klöster und Burgen an uralten Versammlungsplätzen, mystische Gipfel und Kaps, an denen mit dem letzten Schritt auch die ewige Suche des Menschen endet. Nach hunderten Kilometern zu Fuß, mit Booten, Schiffen und dem VW-Bus, bei denen er immer wieder Menschen traf, die sich intensiv mit diesen magischen Orten beschäftigen und ihnen manchmal sogar ihr Leben widmen, hat der Fotograf einen informativen Vortrag geschaffen, der mit zahlreichen Berichten von interessanten Begegnungen und außergewöhnlichen Ereignissen gespickt ist.

Die Besucher erwartet hochklassige Fotografie, authentische Musik, Literaturauszüge, Originaltöne und ein fundierter Live-Kommentar. Karten für die Veranstaltung sind in der Bibliothek Neunkirchen (montags 14 bis 19 Uhr, dienstags 8 bis 16 Uhr, donnerstags 14 bis 19 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr), über das Kartentelefon: 02735 767-190 oder per E-Mail: bibliothek@neunkirchen-siegerland.de erhältlich.



Der Mont-Saint-Michel in der Normandie erhebt sich wie eine Pyramide über das Meer. Auf ihm thront die beeindruckende Abtei, die der Legende nach auf einen Traum des Bischofs von Avranches zurückgeht. Er soll vom Erzengel Michael zum Bau der Kirche aufgefordert worden sein.

