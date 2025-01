Konzert für Elektronik und Orgel am 19. Januar um 17 Uhr in St. Joseph

(wS/hl) Siegen 15.01.2025 | In Zusammenarbeit mit dem Studio für Neue Musik an der Universität Siegen und der Pfarrei Heilige Familie geben Dominik Susteck (Referatsleiter Kirchenmusik der Erzdiözese Paderborn) und Tobias Tobit Hagedorn (Elektronik) am 19.1.2025 um 17 Uhr ein Konzert für Orgel und Elektronik in St. Joseph, Weidenauer Straße. Der Eintritt ist frei.

