Leergut von Lagerfläche genommen und in Pfandautomat gesteckt – 40-Jähriger fliegt auf

(wS/ots) Freudenberg 21.01.2025 | Am Montagnachmittag (20.01.2025) ist ein 40-Jähriger in einem Supermarkt an der Krottorfer Straße in Freudenberg erwischt worden.

Der Mann hatte zuvor Leergut von einer Lagerfläche des Marktes genommen und in den dortigen Pfandautomaten gesteckt. Die Bons wollte er anschließend an der Kasse einlösen. Eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat und alarmierte die Polizei.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!