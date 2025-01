Medaillenregen für TV Jahn Siegen beim westfälischen Ranglistenturnier 2025 in Recklinghausen

(wS/tvj) Siegen 28.01.2025 | „Das ist ein Jahresauftakt in 2025 nach Wunsch und zeigt die Leistungsstärke des gesamten Siegener Teams“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner nach dem großen Wettkampferfolg seiner Schützlinge in der olympischen Disziplin „Florett“ bei den beiden ersten Ranglistenturnieren des Westfälischen Fechter-Bundes e.V. (WFB) in Recklinghausen und Münster gleich zu Jahresbeginn.

Insgesamt 25 Meldungen, von der jüngsten Sonderstartklasse „U9“ bis hinauf zur Leistungssportklasse der „U20“, verzeichnete die Fechtabteilung des TV Jahn Siegen jeweils auf den außergewöhnlich stark besuchten international offenen Punktewettkämpfen, und zählte somit auch zu den größten Vereinsdelegationen bei den diesmal bundesweit stark frequentierten Frühjahrsturnieren des Landesverbandes Westfalen. Siebenmal Edelmetall und eine persönliche Bestleistung von Florettfechterin Antonia Colsman lautet dann auch die erfreuliche Bilanz der Siegener Nachwuchsfechter beim internationalen Turnier 2025 in Recklinghausen. Für die westfälische Landeskaderfechterin Antonia Colsman (Jahrgang 2010) vom TV Jahn Siegen geriet der erste Turnierstart im neuen Jahr 2025 gleich zum persönlichen Triumpf. In der Startklasse Damenflorett „U15“ erreichte die Siegenerin mit 1 Treffer Differenz zu den Vorplatzierten zwar lediglich die Vorrundenplatzierung drei, setzte sich jedoch im folgenden Turnierverlauf im 8er Tableau und Halbfinale mit jeweils 15:13 Treffern durch und gewann das starke Finalgefecht gegen die Ranglistenerste deutlich mit 15:11 Siegestreffern. Die Goldmedaille sowie der höchste Punktegewinn beim westfälischen Qualifikationsturnier in Recklinghausen für Antonia Colsman waren das starke Momentum für die gesamte Siegener Wettkampfgruppe.

So schafften es dann auch ihre männlichen Vereinskameraden Vincent Klausnitzer und Timo Horchler (beide Jahrgang 2010) im Herrenflorett „U15“ mit einer jeweils deutlichen Leistungssteigerung auf den geteilten Platz drei mit

Bronzegewinn. Den beiden Florettfechtern gelang dabei mit klaren Siegen von 15:6 (Vincent Klausnitzer) und 15:8 (Timo Horchler) im 8er Tableau der Einzug auf das Siegerpodest in Recklinghausen.

Eine persönliche Bestleistung gelang am Folgetag auch Jahnfechter Joshua Brühl (Jahrgang 2009) in der Startklasse Herrenflorett „U17“, der mit guten Siegen im 16er (15:4) und 8er (15:13) Tableau sowie im Halbfinale (15:8) ins Landesfinale einzog und erst hier einem früheren deutschen Vizemeister und Kaderathleten unterlag. Alle vier erfolgreichen Medaillengewinner des TV Jahn Siegen taten sich hiermit durch eine signifikante Leistungssteigerung in den höchsten Jugendstartklassen „U15“ und „U17“ hervor und befinden sich jetzt mit hohem Punktegewinn zudem auf sehr aussichtsreichen Ranglistenpositionen des Landesverbandes Westfalen für eine Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr. „Wir registrieren beachtliche Fortschritte unserer Athleten und erreichen derzeit auch ganz neue Leistungsniveaus besonders in den oberen Klassen“, freute sich Trainer Frank Matzner. Am Folgetag des Triumphes in Recklinghausen ging es für Antonia Colsman sogleich zum DFB Qualifikationsturnier U17 – Sparkassen-Cup in Moers, wo die Siegenerin mit Platz 32 und dem höchsten Punktegewinn für die U17-Landesrangliste eine westfälische Bestleistung zeigte, und sich aktuell jeweils auf Platz zwei der Westfalenranglisten U15 und U17 befindet. Im Weiteren gab es beim 41. Internationalen Turnier 2025 in Münster zusätzlich Punkte für die in der laufenden Saison 2024/25 neu geschaffenen Bundesranglisten der „U15“, wodurch sich Antonia Colsman aktuell auf Rang acht unter insgesamt 71 gelisteten Florettfechterinnen der Bundesrangliste „U15“ setzen konnte. Und mit dem „Challenge CEP – Marathon“ in Paris (Frankreich) steht für die Jahner Antonia Colsman und Vincent Klausnitzer in Kürze die ganz große internationale Herausforderung an. Auch die jüngsten Turnierfechter des TV Jahn Siegen zeigten starke Leistungen mit Medaillenerfolg bei der zeitgleich ausgerichteten „Recklinghäuser Schneeballschlacht“, wo Sevil Serra Dikmen (Damenflorett „U11“) sowie Felix Simon und Yunus Delifer auf dem geteilten Platz drei im Herrenflorett „U9“ jeweils alle eine weitere Bronzemedaille gewannen.

(von links) die erfolgreichen Medaillengewinner Vincent Klausnitzer, Antonia Colsman, Joshua Brühl und Timo Horchler vom TV Jahn Siegen.

Foto: Frank Matzner

..

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!