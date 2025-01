Mehrere Versammlungen in Siegen – Verkehrsstörungen in der Siegener Innenstadt erwartet

(wS/ots) Siegen 24.01.2025 | In Siegen finden ab heute (Freitag, der 24. Januar) mehrere Versammlungen statt. In der Siegener Innenstadt wird ein Aufzug am Samstagnachmittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen.

Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – auch ein Jahr später: Gegen Nationalismus und Rassismus“ wurde eine Versammlung für den Samstag (25. Januar) angemeldet. Um 16:00 Uhr beginnt die Demonstration im Bereich Herrengarten in der Innenstadt. Nach dem Auftakt ist ein Aufzug geplant. Dieser führt zunächst in Höhe Cinestar auf die Europastraße (ehemals Hindenburgstraße), geht dann zum ZOB und weiter über die Berliner Straße bis zur Kreuzung Koch’s Ecke. Von dort führt der Aufzug über die Koblenzer Straße in Richtung Innenstadt zurück bis zur Einmündung Europastraße (Cinestar) und dann weiter zum Ausgangspunkt Herrengarten. Hier findet dann die Abschlusskundgebung statt. Ende der Versammlung soll um 19:00 Uhr sein.

Der Anmelder rechnet mit ca. 500 Teilnehmenden. Gerade während des Aufzuges ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt zu rechnen.

Bereits am Vorabend findet in Siegen-Weidenau auf dem dortigen Bismarckparkplatz eine Kundgebung mit dem Thema „Gegen den Neujahrsempfang der AfD“ statt. Angemeldet waren zunächst zwei Versammlungen als Protest gegen den Neujahrsempfang, die dann zu einer Versammlung zusammengefasst wurde. Die Standkundgebung findet zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr statt. An diesem Abend findet in der angrenzenden Bismarckhalle der besagte Neujahrsempfang statt. Die Anmelder der Protestkundgebung rechnen mit ca. 200 Teilnehmenden.

Die Polizei begleitet an beiden Tagen die Versammlungen.

Foto; Archiv wirSiegen.de

