Meisterwerke der Fotografie: Fotokreis Siegen präsentiert Vielfalt deutscher Impressionen

(wS/fk) Siegen 03.01.2025 | Im Januar 2025 findet wieder die alljährliche Mitgliederausstellung des Fotokreis Siegen e.V. in der städtischen Galerie Haus Seel statt. Unter dem Thema „Deutschland Impressionen“ zeigen sechszehn Mitglieder ihre aktuellen Bilder. Die Ausstellung zeigt ein breit gefächertes Portfolio von Bildern aus Deutschland. Bekannte und weniger bekannte Orte stellen die Fotografen in einem neuen Licht dar.

Bernhard Brüsemeister stellt uns mit seinen Bildern Deutsche Baustile vor und entführt uns ins Allgäu. Marc De Knuydt widmet sich dem Fachwerkflair verschiedener historischer Markplätze. Christian Feigs beeindruckt mit Exponaten aus dem nächtlichen Landschaftspark in Duisburg. Ansichten und Einblicke in Deutsche Klöster stellt uns Hermann Geppert vor und verzaubert die Besucher mit dem Charme und dem Reiz Deutscher Schlösser. Das Fischland- Darß-Zingst ist ein Traumziel vieler Menschen. Reiner Genehr entführt die Besucher an diesen Teil der Ostsee. Auf eine Reise an die Nordsee, genauer an den Jadebusen, nimmt uns Dag Irle mit. Jörg Nordhausen gibt in seinen Bildern Aus- und Einblicke in das Elbsandsteingebirge und nimmt die Betrachter mit auf eine Norddeutsche Entdeckungsreise.

Impressionen aus dem Schwarzwald stellt Joachim Rodepeter den Besuchern vor. Die Seen und Orte rund um Deutschlands höchstem Berg die Zugspitze haben es Volker Schade angetan. Sowohl die moderne als auch die traditionelle Seite der Stadt Frankfurt stellt Christian Scheerer in seinen Schwarz/Weiß Aufnahmen vor und bringt uns die nächtliche Stadt Erfurt näher. Die schönen Kreidefelsen auf Rügen werden von Kruno Schmidt ebenso beeindruckend dargestellt wie die prächtigen Parkanlagen in Potsdam. Uwe Schmidt zeigt dem Besucher wie Bayrische Kirchen als Orientierungspunkte in der Landschaft wirken.

Deichland ein Sehnsuchtsland, Tanja Wagener-Naß entführt uns in das von Ebbe und Flut geprägte Land. Die Fotografien von Hans-Georg Walbergs zeigen das es in Deutschland noch Wildnis gibt. Hinzu kommen einige wunderschönen Landschaftsaufnahmen von ihm aus der heimischen Region.

Deutschen Flüsse wie Lahn-Rhein-Mosel haben Claudius Warzecha bei seinen Aufnahmen inspiriert. Die Königin des Waldes ist für Maike Wolfram die Deutsche Eiche. Sie stellt den Baum in unterschiedlichen Motiven vor.

Als Begleitveranstaltung zur diesjährigen Mitgliederausstellung findet am 30.01.2025 um 19 Uhr ein Bilderreise nach Madeira statt. Die beiden Fotokreisler Claudius Warzecha und Christian Feigs entführen die Besucher auf die Sehnsuchtsinsel.

Die Ausstellung des Fotokreises Siegen ist in der Zeit vom 09. Januar – 2. Februar 2025 in der Städtischen Galerie Haus Seel (Kornmarkt 20, 57072 Siegen) zu sehen.

Die Öffnungszeiten sind: Di-Sa 14-18 Uhr, So 11-13 Uhr und 14-18 Uhr

Zur Vernissage am 09. Januar 2025 um 19 Uhr laden wir alle Interessierten herzlich in die Galerie Haus Seel ein.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Fotos: präsentiert durch den Fotokreis-Siegen e.V.

