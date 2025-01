Neue Bürozeiten für Familienbüro und Senioren-Service-Stelle ab März – Im Februar ist die Senioren-Service-Stelle nicht besetzt

(wS/bu) Burbach 22.01.2025 | Zur Optimierung der individuellen Beratung ändern das Familienbüro und die Senioren-Service-Stelle der Gemeinde Burbach ihre Bürozeiten zum 01.03.2025. Ab März stehen die Mitarbeiterinnen montags und donnerstags weiterhin von 9 bis 12 Uhr ohne Terminvereinbarung für Informationen, Beratungen und allgemeinen Austausch zur Verfügung. Darüber hinaus können künftig dienstags und mittwochs flexible und individuelle Termine vereinbart werden.

„Zum einen bieten wir damit feste Präsenzzeiten an, in denen uns die Bürgerinnen und Bürger in unseren Büros in der Römerpassage sicher antreffen. Somit entstehen keine Kollisionen mehr mit unseren Außenterminen, die wir nun gebündelt auf die anderen Tage legen. Trotzdem sind auch an diesen Beratungsgespräche möglich. So können wir besser auf flexible Terminwünsche eingehen“, erklären Seniorenberaterin Birgit Meier-Braun und Andrea Usung vom Familienbüro die neuen Bürozeiten.

Termine mit dem Familienbüro können unter Tel. 0 27 36 – 45 46 oder per E-Mail an a.usung@burbach-siegerland.de vereinbart werden.

Die Senioren-Service-Stelle ist unter Tel. 0 2736 – 45 56 oder per E-Mail an b.meier-braun@burbach-siegerland.de erreichbar.

Wichtiger Hinweis:

Im Februar ist die Senioren-Service-Stelle allerdings nicht besetzt, sondern erst wieder ab dem 01.03.2025.

Birgit Meier-Braun und Andrea Usung begrüßen die Bürgerinnen und Bürger ab März zu neuen Bürozeiten in der Römerpassage.

Foto: Gemeinde Burbach

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!