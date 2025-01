NEUER KURS: Selbstbehauptung/ Selbstverteidigung für Mädchen 10-13 Jahre

(wS/tv) Neunkirchen 14.01.2025 | Der VTV Freier Grund bietet am 25.01./01.02./ und 08.02.2025 einen neuen Selbstverteidigungskurs für Mädchen im Alter von 10 – 13 Jahren an. Der Kurs findet jeweils samstags von 10.00 – 14.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Salchendorf statt.

Durch diesen Kurs kann das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der Mädchen erhöht werden, so dass sie dadurch in Konflikten stärker auftreten. Diese Stärke wirkt sich aus und wird vor allem wahrgenommen. Die Mädchen lernen, auf ihre eigenen Gefühle zu hören und zu vertrauen, sich zielführend auszudrücken und mit Gewaltandrohung sowie negativen Meinungen und Beleidigungen umzugehen. Inhalt des Kurses sind auch die Gefahrenerkennung und -vermeidung, Selbstbehauptung und Selbstverteidigungsübungen, Ringen und Raufen, Mutproben und realitätsbezogene Rollenspiele.

Gerade die Kinder und Jugendlichen stark und selbstbewusst zu machen liegt Trainerin Kathrin Nitsch sehr am Herzen.

Bei Anmeldung und Fragen bitte E-Mail an gs@vtv-freier-grund.de

