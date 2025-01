Neujahrsfreude in Siegen: Tilda ist das erste Baby 2025 im „Stilling“

(wS/dia) Siegen 01.01.2025 | Rekord: Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin holt 2024 stolze 2068 Kinder auf die Welt

Siegen. Besser konnte das neue Jahr für Aline und Lars Hoffmann nicht starten: Ihre Tochter Tilda ist das Neujahrsbaby auf der Geburtsstation am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Mit einem Geburtsgewicht von 2940 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern erblickte das Mädchen um 2.05 Uhr auf natürlichem Wege das Licht der Welt an der Siegener Wichernstraße.

2068 Kinder verzeichnete das Team der Geburtshilfe und Pränatalmedizin im Jahr 2024 – ein neuer Rekord. Mehr als 2000 Kinder – das hat es am Rosterberg bislang noch nicht gegeben. „Dass uns so viele Eltern ihr Vertrauen schenken, ist eine Ehre für uns“, sagt Chefärztin Dr. Flutura Dede, die den Eltern der kleinen Tilda am Neujahrstag gemeinsam mit Hebamme Andrea Eisert sowie den Kinderkrankenschwestern Stefanie Exner, Sina Rompel und Carmen Biskoping gratulierte. Sie versorgen das Mädchen noch für kurze Zeit auf der Neugeborenen-Intensivstation des Perinatalzentrums (PNZ) im „Stilling“, betrieben durch die Kinderklinik Siegen, da Tilda als Frühchen zur Welt kam. Bis zum frühen Nachmittag erblickten insgesamt zwei Neujahrsbabys im „Stilling“ das Licht der Welt. Zudem kündigten sich bis zum Abend noch drei weitere neue Erdenbürger an.

Für die kleine Tilda geht es schon bald nach Hause. In Lennestadt freut sich die Familie schon auf die gemeinsame Kuschel- und Kennenlernzeit. Übrigens: Auch an Silvester blieb der Kreißsaal im „Stilling“ nicht leer: Zwei Kinder wurden am 31. Dezember geboren.

Tilda ist das Neujahrsbaby im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Gemeinsam mit Mama Aline und Papa Lars Hoffmann sowie (von links) Chefärztin Dr. Flutura Dede, Hebamme Andrea Eisert sowie den Kinderkrankenschwestern Sina Rompel, Carmen Biskoping vom PNZ und Stefanie Exner (Wochenbettstation) meisterte die kleine Lennestädterin ihren ersten Fototermin.

