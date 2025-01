PKW prallt gegen Felsen und überschlägt sich – zwei verletzte Personen sind die Folge

(wS/ots) Bad Laasphe 07.01.2025 | In der Nacht zum heutigen Dienstag (07. Januar) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 62 gekommen. Bei dem Alleinunfall wurden zwei Personen verletzt, an dem PKW entstand ein Totalschaden.

Gegen 00:45 Uhr war ein 28-jähriger Mann mit einem VW Golf auf der B 62 in Richtung Feudingen unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang Bad Laasphe kam der Golf-Fahrer im Verlauf einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto des 28-Jährigen kollidierte mit der rechtsseitigen Bordsteinkante und prallte danach gegen den angrenzenden Felsen. Der PKW überschlug sich in der Folge und kam anschließend wieder auf den Rädern stehend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 28-jährige Fahrer und seiner 24-jährige Beifahrerin konnten selbständig den verunfallten Wagen verlassen. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht, seine Beifahrerin schwer. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Golf musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B 62.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und ermittelt gegen den 28-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!