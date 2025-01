Schlägerei unter Jugendlichen in Netphen: Polizei und Rettungskräfte im Einsatz

(wS/red) Netphen 17.01.2025 | Zu einer Schlägerei unter Jugendlichen mussten Polizei, Rettungsdienst und Notarzt am Freitag gegen 12:30 Uhr in die Amtsstraße ausrücken. Statt friedlich das Wochenende einzuläuten, kam es bereits auf dem Schulhof zu Auseinandersetzungen unter Schülern, die sich dann vor dem Rathaus in Netphen zuspitzten.

Dabei kam es zu Körperverletzungen, bei denen laut ersten Informationen der Polizei mehrere Personen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Rettungskräfte waren schnell vor Ort, und auch die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ins Krankenhaus musste niemand.

Da anfänglich berichtet wurde, dass bei einem der Schüler ein Messer gesichtet worden sei, war es für die Polizei wichtig, die Situation schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen, was schließlich auch gelang. Zeugenbefragungen wurden durchgeführt, und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden Strafanträge wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!