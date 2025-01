Schwerer Unfall in Kreuztal: Acht Verletzte, darunter zwei Kinder

(wS/red) Kreuztal 12.01.2025 | ERSTMELDUNG | Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr ereignete sich in Kreuztal ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem acht Personen verletzt wurden, vier davon schwer. Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren.

Der Unfall ereignete sich an der Hauptkreuzung in der Nähe der ARAL-Tankstelle. Aufgrund der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

Nach ersten Informationen befuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin die Straße von Ferndorf kommend in Richtung der Hauptkreuzung. Dabei kollidierte sie mit einem Bus, in dem sich neben dem 36-jährigen Busfahrer noch eine weitere Frau als Fahrgast befand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der Unfallverursacherin gegen einen an der roten Ampel stehenden Suzuki geschleudert der von Eichen kommend in Richtung fellinghausen abbiegen wollte. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Genaue Infos und Filmbeitrag folgen.

(update ots) 12:15 Uhr: Am heutigen Sonntagmorgen (12. Januar) ist es in Kreuztal zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei sind ein Linienbus sowie zwei PKW beteiligt gewesen. Insgesamt acht Menschen sind verletzt worden, darunter zwei Kinder.

Gegen 09:00 Uhr fuhr ein 36-jähriger Fahrer mit dem Linienbus die Hagener Straße in Richtung Krombach. An der Hauptkreuzung (Hagener Straße / B 508) fuhr eine 38-jährige Ford-Fahrerin von der Bundesstraße B 508 aus Richtung Hilchenbach kommend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei stieß sie mit dem Bus zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto der 38-Jährigen abgewiesen und schleuderte anschließend in einen weiteren PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Linienbusfahrer an der Ampel grünes Licht und war damit vorfahrtberechtigt. Durch den Unfall wurden die 38-Jährige und ihre beiden 8- und 9-jährigen Kinder sowie ein weiterer Insasse schwer verletzt. Es besteht nach bisherigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr. In dem Bus verletzten sich der 36-jährige Fahrer sowie ein weiterer Fahrgast leicht. In dem weiteren unfallbeteiligten PKW, ein Suzuki, befand sich ein älteres Ehepaar. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei ca. 80.000 Euro liegen.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bis 11:25 Uhr gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. Zeugen, die gegebenenfalls Angaben über die Ampelsituation zur Unfallzeit machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0 zu melden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!