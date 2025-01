Seit zehn Jahren: Broschüre „Erlebnisveranstaltungen“ in Hilchenbach Neuauflage jetzt wieder erschienen

(wS/hi) Hilchenbach 16.01.2025 | „Auch in diesem Jahr muss keinem langweilig werden“, sagt Susanne Träger von der Touristik-Information der Stadt Hilchenbach. „So viele schöne Dinge kann man fast vor der Haustür erleben, doch oft ist man sich über die Vielzahl der Möglichkeiten gar nicht bewusst.“

Deshalb gibt es die „Erlebnisveranstaltungen“ in Hilchenbach in übersichtlicher Darstellung – und das nun schon seit zehn Jahren. Auch für 2025 finden die Leserinnen und Leser in der Broschüre auf 32 Seiten eine Vielzahl von Führungen, die von unterschiedlichsten Veranstalterinnen und Veranstaltern im Raum Hilchenbach angeboten werden.

Von Yoga im Buchladen und Waldbaden bis zu geführten Wanderungen und Veranstaltungstipps ist hier jede Mende Abwechslung für jedes Alter garantiert.

Auf den ebenfalls aufgeführten Websites der Veranstalter sind häufig noch weitere interessante Angebote zu finden. Deshalb: „Stöbern Sie die Broschüre in Ruhe durch. Lassen Sie sich motivieren, entdecken Sie Ihre Heimat neu und machen Sie mit. Vielleicht macht es Lust auf mehr!“, lädt das Team der Touristik-Information ein.

Die kostenlose Broschüre liegt im Foyer des Hilchenbacher Rathauses, in der Stadtbücherei und natürlich auch in der Touristik-Information aus. Außerdem ist sie auch online unter tourismus.hilchenbach.de zu finden. Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind ab sofort möglich.

