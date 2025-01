Seniorin übergibt größeren Geldbetrag und Wertgegenstände nach Schockanruf im Bereich des Parkhauses Obergraben – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 23.01.2025 | Am Mittwochnachmittag (22.01.2025) ist es zu einem Schockanruf bei einer über 80-jährigen Frau in Siegen gekommen. Die Seniorin übergab einen größeren Geldbetrag und Wertgegenstände an einen unbekannten „Abholer“.

In den frühen Nachmittagsstunden erhielt die ältere Dame einen vermeintlichen Anruf der Polizei. Man teilte ihr mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Frau wurde in der Folge aufgefordert, eine Kaution zu bezahlen.

Die Seniorin kam dieser Aufforderung nach. Gegen 19 Uhr erschien, wie am Telefon vereinbart, eine unbekannte, männliche Person im Bereich des Parkhauses Obergraben. Die Dame übergab dem Unbekannten einen größeren Geldbetrag und mehrere Wertgegenstände direkt aus dem Pkw heraus.

Die Frau kann den Geldabholer wie folgt beschreiben:

-männlich

-ca. 180 cm groß

-ca. 30 Jahre

-dunkle, kurze Haare

-dunkler Anzug (Hemd mit Weste)

-schlank

-sprach hochdeutsch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Die Ermittler teilen mit, dass aktuell (23.01.2025) weitere solcher „Schockanrufe“ stattfinden.

Daher weist die Polizei an dieser Stelle nochmals dringend darauf hin:

– Legen Sie in betrügerischen Fällen sofort auf und wählen die 110.

– Die Polizei wird Sie am Telefon nicht nach Vermögenswerten fragen.

– Übergeben Sie kein Geld oder Schmuck an fremde Menschen.

.

.

