Spenden statt Kunden beschenken: „Leben ein Stück weit heller machen!“

(wS/gm) Siegen 28.01.2025 | Eine Entscheidung mit Herz: Anstelle von Kundengeschenken hat sich die DATASEC entschlossen, lieber ihr Engagement bei der Unterstützung von sozialen Projekten in der Region auszubauen. Eines dieser Projekte ist das Kinder-Palliativteam der DRK Kinderklinik in Siegen, das sich jetzt über einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro freuen durfte. Das interdisziplinäre Team sorgt mit beeindruckender Arbeit seit fast fünf Jahren für die bestmögliche medizinische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Kindern sowie deren Familien. Die betreuten Kinder leiden häufig an neuropädiatrischen Einschränkungen, angeborenen Herzfehlern oder den Folgen von Sauerstoffmangel bei der Geburt. Die DATASEC Geschäftsführung traf sich zu einem inhaltlichen Austausch mit dem verantwortlichen Oberarzt Marcus Linke. Er erläuterte die Arbeitsschwerpunkte und die Herausforderungen, die dem Pflegeteam täglich begegnen. „Unser Ziel ist es, leidvolle Symptome zu lindern und Krankenhausaufenthalte zu verkürzen oder zu vermeiden.“, erläutert Marcus Linke.

Kinder und Familien in der schwersten Zeit helfen

Das Kinder-Palliativteam ist rund um die Uhr im Einsatz, an sieben Tagen die Woche. Ziel ist es, die Lebensqualität der Kinder und ihrer Familien zu verbessern und ihnen ein möglichst würdevolles Leben – und Sterben – zu ermöglichen. Bisher wurden fast 100 Familien begleitet. Für 30 Kinder bedeutete dies, in Frieden zu sterben, 20 von ihnen konnten das sogar dank der Hilfe des Palliativ-Teams in ihrem vertrauten Zuhause. Aktuell betreut das Team 27 junge Menschen zwischen Lüdenscheid, Bad Marienberg und Siegen. Und dort, wo es möglich ist, fährt das Pflegeteam auch bewusst zu den Kindern nach Hause. Ambulant geht vor stationär. Die Einsätze bringen für die Pflegenden oft große logistische Herausforderungen mit sich, insbesondere wegen der weiten Entfernungen. „Wir sind tief beeindruckt von der besonderen Arbeit, die hier geleistet wird“, erklärte DATASEC Geschäftsführer Sebastian Weber während des Treffens. „Es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir diese Einrichtung unterstützen.“

Kooperation mit Kölner Haien als Ablenkung?

Im Gespräch hob Oberarzt Marcus Linke hervor, dass vor allem die Geschwisterkinder oft zu kurz kommen. „Diese Kinder stehen in der Krisenzeit der Familie oft im Hintergrund, obwohl auch sie dringend Unterstützung und Entlastung benötigen“, so Linke. Sebastian Weber stimmte zu und brachte spontan die Idee ein, gemeinsam mit dem Eishockeyclub Kölner Haie und dem Porsche Zentrum Siegen Ausflüge zu Bundesliga-Spielen nach Köln zu organisieren – für die gesamte Familie. „Unser Ziel ist es, den Familien in dieser schweren Zeit Momente der Freude zu schenken und den Kindern ein wenig Ablenkung zu ermöglichen. Geben wir dem Tag mehr Leben und den Familien mehr schöne Zeiten miteinander“, betonte Weber. Die DRK Kinderklinik zeigte sich begeistert von dieser Idee, deren Umsetzung bereits 2025 beginnen soll.

DATASEC, vertreten durch Sebastian und Tobias Weber (l.) und Tobias Wilsmann (r.) überreichten den Spendencheck an Marcus Linke, Oberarzt im Kinder- Palliativteam der DRK Kinderklinik.

