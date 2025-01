Tagespflege Dresselndorf: Benefiz-Nachmittag am 25. Januar 2025 von 12 bis 16 Uhr

(wS/bu) Burbach 17.01.2025 | Die Tagespflege Dresselndorf, Westerwaldstraße 86, 57299 Burbach, veranstaltet am 25. Januar 2025 von 12 bis 16 Uhr einen Benefiz-Nachmittag. Neben einem bunten Rahmenprogramm mit musikalischen Beiträgen des Bläserkreises aus dem Hickengrund und dem Kammermusik-Ensemble der Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill, gibt es Klavier, Gesang und Poesie aus Mademühlen, eine Fotobox, einen kleinen Basar sowie eine Tombola.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten aufgrund eines Bauschadens Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen, Crêpes, Suppe, Pommes Frites und Getränken ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten, um den Bauschaden in der Tagespflege zu beheben, der dazu geführt hat, dass im Erdgeschoss der Fußboden bis auf die Bodenplatte entfernt und ausgetauscht werden muss.

„Unsere Räume sind während der Sanierungsarbeiten nicht nutzbar. Trotzdem ist ein Schließen der Tagespflege für uns keine Option, da wir mit unserem Angebot mehr als 60 Familien in der Region entlasten“, sagt Linda Rein, Leiterin der Tagespflege Dresselndorf. „Deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir übergangsweise in die Räumlichkeiten der Freien evangelischen Gemeinde Hickengrund ziehen dürfen. Wir hoffen, dass wir in rund acht Wochen wieder in die Tagespflege-Räumlichkeiten zurückkehren können.“ In dieser Zeit soll der Fußboden vollständig saniert werden, damit die Arbeit in der Tagespflege wieder wie gewohnt aufgenommen werden kann.

Wichtiges Angebot, um pflegende Angehörige zu entlasten

„Unser Angebot ist wichtig für die Pflegelandschaft, weil wir pflegende Angehörige entlasten, indem wir Ihnen eine kleine Auszeit von dem oftmals herausfordernden Pflegealltag bieten. Gleichzeitig bieten wir unseren Gästen alles, was einen guten Tag ausmacht: Förderung, Gemeinschaft und eine liebevolle, familiäre Atmosphäre.“

Linda Rein, Leiterin der Tagespflege Dresselndorf.

.

.

