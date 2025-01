Unfall in der Hommeswiese: 18-jähriger Fahranfänger stürzt mit PKW Böschung hinab

(wS/red) Freudenberg 08.01.2025 | ERSTMELDUNG | Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich in Freudenberg ein spektakulärer Unfall. Ein 18-jähriger Fahranfänger war mit seinem VW Golf auf der schneebedeckten Straße von Gambach in Richtung Hommeswiese unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle, fuhr geradeaus, kam von der Fahrbahn ab und krachte mit der Front in einen Zaun. Das Fahrzeug stürzte eine Böschung hinab und kam seitlich auf der Beifahrerseite an einer Hauswand zum Stehen. Der junge Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Neben den Schäden am Zaun und möglicherweise auch am Haus erlitt das Fahrzeug Totalschaden.

Auch die Freudenberger Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Zum Glück wurden keine weiteren Personen verletzt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

