Von Fuge bis Synthesizer: Der Förderkreis Kirchenmusik präsentiert sein abwechslungsreiches Programm für das erste Halbjahr 2025

(wS/hml) Siegen 09.01.2025 | Mit Mut zur Moderne startet der Förderkreis Kirchenmusik in St. Joseph ins Jahr 2025. Am 19.01. um 17:00 Uhr werden Tobias Tobit Hagedorn und der Leiter des Fachbereichs Kirchenmusik im Erzbistum Paderborn, Herr Dominik Susteck, in der Kirche St. Joseph elektronische Klänge und analoge Orgelklänge mischen und zu einem ganz besonderen Klangerlebnis verarbeiten. Dieses Konzert ist in Zusammenarbeit mit dem „Studio für Neue Musik an der Uni Siegen“ initiiert worden.

Im Februar gibt es dann den Kontrast dazu: das „Duo connessione“ bietet mit Violine, Dudelsack und Flügel „Europäische Volksmusikinspirationen“ an. „Das wird sicherlich auch ein sehr bemerkenswertes Konzert,“ vermutet Georg Krämer, der Vorsitzende des Förderkreises St. Joseph.

Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange weist insbesondere auf den 30.03.25 hin.

Dann wird nämlich der Kammerchor Weidenau den 2. und 3. Teil des Passions-Oratoriums „Das Sühnopfer des Neuen Bundes“ von Carl Loewe (1796 – 1869) musizieren. „Dieses Werk ist in Siegen noch nicht aufgeführt worden, ist aber mit seinen dramatischen Chören und den wunderbaren Arien und Rezitativen der Solisten eine sehr lebendige und ergreifende Vertonung der Leidensgeschickte Jesu, deren Aufführung absolut lohnenswert ist“, erläutert Helga Maria Lange und betont, dass dazu Projektsänger/innen herzlich willkommen sind.

Das „Boreas Quartett“(Bremen), dessen Gründungsmitglied Elisabeth Champollion aus Siegen stammt, wird am 11. Mai mit seinem Programm „AUS DEN FUGEN“ zu Gast sein. Am 29. Juni vor der Sommerpause wird der Kammerchor Weidenau nochmals konzertieren, dann zusammen mit der im Siegener Raum bekannten Sopranistin Manuela Meyer.

Der Leiter des Pastoralen Raumes Siegen-Freudenberg, Dechant Karl-Hans Köhle, betont, dass auch wieder etwas für Kinder angeboten wird: am 27.4. erklärt Friedhelm Bruns als „Orgelbauer Fröhlich“ Kindern die Orgel von St. Joseph.

Neben diesen Highlights wird es auch wieder die gewohnten Orgelmatineén geben, die jeweils am 2. Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst stattfinden. „Dank der guten Kontakte von Helga Maria Lange ist es wieder gelungen, ein abwechslungsreiches Halbjahresprogramm zu organisieren, zu dem wir alle Interessierten ganz herzlich einladen,“ resümiert Georg Krämer. Karten gibt es jeweils an der Abendkasse. Bei einigen Veranstaltungen wie z.B. den Matineén wird am Schluss um eine Spende zugunsten der Kirchenmusik in St. Joseph gebeten. Das komplette Programm und die Möglichkeit der Anmeldung für Projektsänger/innen findet sich auf der Website des Kammerchors Weidenau unter www.kammerchor-weidenau.de

Georg Krämer (Vorsitzender Förderkreis Kirchenmusik in St. Joseph) – Foto: Wolfgang Hein