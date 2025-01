Von Tradition inspiriert, mit Innovation veredelt: Der Generationswechsel im Hotel Haus Rödgen

(wS/ac) Wilnsdorf 31.01.2025 | Im traditionsreichen Hotel Haus Rödgen steht ein neuer Abschnitt an. Mit dem Generationswechsel übernehmen Philip Achenbach und seine Verlobte Larissa Tinz die Federführung im Restaurant „Das Gustav’s“. Das Paar bringt frischen Wind und innovative Ideen in das renommierte Hotel und Restaurant ein, das seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Region ist.

Das Hotel und Restaurant wird bereits seit 1997 von der Familie Achenbach gepachtet.

Später erfolgte die gesamte Übernahme des traditionsreichen Hauses. „Das Hotel Haus Rödgen war schon immer ein Familienbetrieb und das soll es auch bleiben“, betont Philip Achenbach. Die Vorteile eines Familienbetriebs liegen auf der Hand: kurze Entscheidungswege, ein starkes persönliches Engagement und die Möglichkeit, eine vertraute, herzliche Atmosphäre für die Gäste zu schaffen. „Als Familienbetrieb kennen wir unsere Gäste oft persönlich und können so gezielt auf ihre Wünsche eingehen. Diese Nähe ist etwas, das uns auszeichnet und worauf wir sehr stolz sind“, erklärt Achenbach weiter.

Philip Achenbach und Larissa Tinz setzen mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft neue Akzente. „Unser Ziel ist es, die Tradition des Hauses zu wahren und gleichzeitig moderne und kreative Elemente zu integrieren“, so das Paar. „Außerdem wollen wir uns kulinarisch weiterentwickeln und weiterhin für viel Abwechslung sorgen. Unsere Speisekarte wechselt monatlich, die Gerichte sind kreativ gestaltet und für die Region absolut einzigartig.“

Die kulinarische Leitung liegt in den Händen von Küchenchef Niklas Bürger und Timo Althaus, die beide zuvor in erstklassigen Restaurants ihre Expertise verfeinert haben. Niklas Bürger sammelte unter anderem wertvolle Erfahrungen im ehemaligen 2-Sterne-Restaurant Résidence in Essen, während Timo Althaus zuvor im renommierten 1-Sterne-Restaurant Hofstube Deimann tätig war. Gemeinsam übernehmen sie nach 25 Jahren die Küche von Ellen Achenbach und sorgen für eine gelungene Mischung aus traditioneller und moderner Küche, die die Geschmacksknospen der Gäste immer wieder aufs Neue begeistert.

Neben den Speisen stellt der persönliche Service das Herz des Restaurants dar. „Wir möchten, dass unsere Gäste sich bei uns rundum wohlfühlen und sie kulinarisch immer wieder aufs Neue überrascht werden“, erklären die neuen Juniorchefs.

Aktuell kooperieren außerdem viele Firmen mit dem Hotel und bringen dort ihre Kunden unter. „Die Firmen teilen uns mit, dass viele ihrer Kunden sehr gerne wieder explizit bei uns untergebracht werden wollen. Das macht uns natürlich sehr stolz und zeigt, dass unser Konzept aufgeht“, betont Philip Achenbach.

Der Hotelbetrieb bleibt weiterhin in der Leitung von Lars Achenbach, während die neue Generation die kulinarische Weiterentwicklung vorantreibt.

Das Hotel Haus Rödgen bleibt auch weiterhin ein Ort, an dem sich Tradition und Moderne die Hand reichen – mit neuen Impulsen, die Lust auf mehr machen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.hausroedgen.de