Spannender Wettkampftag: Gaumeisterschaften im Gerätturnen beim VTV Freier Grund

(wS/vtv) Neunkirchen 03.04.2025 | Die Sporthalle auf dem Rassberg war kürzlich Schauplatz eines sportlichen Großereignisses: Der Siegerland Turngau veranstaltete die diesjährigen Gaumeisterschaften im Gerätturnen, ausgerichtet vom VTV Freier Grund. Insgesamt nahmen 340 Kinder an dem über zehn Stunden dauernden Wettkampf teil, der von 8 bis 18 Uhr für Spannung und großartige Turnleistungen sorgte.

Die Tribüne platzte förmlich aus allen Nähten, als Familienangehörige und Unterstützer den jungen Turnerinnen und Turner die Daumen drückten. Unter den zahlreichen talentierten Athletinnen bewiesen auch die 12 Turnerinnen des VTV Freier Grund Kampfgeist und beeindruckendes Können.

Besonders erfolgreich war das VTV-Team in der Altersklasse E, die mit 70 Teilnehmerinnen hochkarätig besetzt war. Hier konnte die Mannschaft des VTV Freier Grund den hervorragenden zweiten Platz erreichen und stolz ihre Medaillen entgegennehmen. Einen weiteren Höhepunkt bot die VTV-Turnerin Meylin Asan, die das Treppchen nur knapp verfehlte und den vierten Platz belegte.

Auch das VTV-Team in einer weiteren Altersklasse C zeigte eine starke Leistung und sicherte sich den fünften Platz in einem Feld von insgesamt elf Teams. Die Leistungen der VTV-Turnerinnen sind ein eindrucksvoller Beweis für den Teamgeist und die hervorragende Vorbereitung.

Der VTV Freier Grund dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Helfern und Zuschauern für einen unvergesslichen Tag und freut sich darauf, weitere sportliche Erfolge gemeinsam zu feiern.

Fotos: VTV Freier Grund

