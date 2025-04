Unfall auf der L512 bei Löffelberg: PKW überschlägt sich – junger Fahrer bleibt unverletzt

(wS/red) Wenden / Freudenberg 03.04.2025 | Glück im Unglück hatte am Donnerstagabend ein 22-jähriger Autofahrer aus Dassel (Landkreis Northeim, Niedersachsen), der mit seinem Wagen auf der L512 verunglückte. Gegen 21:10 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hatte.

Der junge Mann war auf der Siegener Straße von Hünsborn kommend in Fahrtrichtung L512 unterwegs. An der Einmündung zur L512 wollte er nach links in Richtung Löffelberg / Freudenberg abbiegen – doch das Manöver endete dramatisch: Der PKW schoss ungebremst über die L512, streifte einen Baumstumpf und überschlug sich hinter der Fahrbahn.

Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer augenscheinlich unverletzt. Er konnte sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Gegenüber der Polizei schilderte er, dass sich der Wagen plötzlich nicht mehr abbremsen ließ – mit etwa 80 km/h sei er unkontrolliert über die Fahrbahn gefahren.

Zum Glück befand sich zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Fahrzeug auf der L512, die zwischen Rothemühle und Büschergrund verläuft. Andernfalls hätte der Unfall deutlich schlimmere Folgen haben können.

Die Feuerwehr Wenden sowie der Rettungsdienst waren schnell vor Ort, leuchteten die Unfallstelle aus und stellten den Brandschutz sicher. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum lagen laut Polizei nicht vor. Die Ermittler gehen derzeit von einem technischen Defekt als möglicher Unfallursache aus. Zur Vorsorge wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht, um ihn medizinisch durchzuchecken.

Die L512 musste während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Gegen 22:45 Uhr befand sich ein Bergungsunternehmen vor Ort, um das Fahrzeug abzutransportieren.

Die Vollsperrung wurde soeben aufgehoben!

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

