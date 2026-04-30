Gemeinsam für Kalle: Stammzellspender dringend gesucht – Registrierungsaktion am 9. Mai in Windeck

(wS/dks) Windeck 30.04.2026 | Auch wenn Windeck nicht im Siegerland liegt – der 58-jährige Karl-Heinz, von allen liebevoll „Kalle“ genannt, braucht jetzt unsere Hilfe. Auch über die Regionsgrenzen hinaus. Kalle leidet an einer seltenen Knochenmarkerkrankung und benötigt dringend eine Stammzellspende. Familie, Freunde und zahlreiche Vereine aus dem Siegtal rufen gemeinsam mit der DKMS zu einer großen Registrierungsaktion am Samstag, den 9. Mai 2026, im Feuerwehrhaus Herchen auf. Prominente Unterstützung kommt von Handball-Trainerlegende Heiner Brand.

Auf einen Blick

Stammzellspender:in dringend gesucht

Kalle aus Windeck hat eine seltene Knochenmarkerkrankung und benötigt unsere Hilfe

Registrierungsaktion am Samstag, 9. Mai 2026, von 11:00 bis 15:00 Uhr im Feuerwehrhaus Herchen

Prominente Unterstützung durch Handball-Legende Heiner Brand

Ein lebensfroher Mensch braucht Hilfe

„Wenn Kalle da ist, dann ist Stimmung da“, so beschreibt Frank, ein enger Vertrauter und Mitinitiator der Registrierungsaktion, seinen langjährigen Freund. Kalle ist lebensfroh, mitreißend und engagiert. Egal, ob als aktives Mitglied oder im Vorstand, ob beim Fußball der TuS Herchen, beim Gesang im örtlichen MGV Quartettverein Herchen oder beim Karneval der KG Herchen – Kalle ist vielseitig interessiert und immer da, wenn man ihn braucht. Wenn er doch einmal eine freie Minute hat, steckt er seine Energie mit Herzblut in die Initiative des Siegtaler Hof eG, einer Genossenschaft, die die letzte Kneipe im Dorf erhalten will, in der Jung und Alt zusammenkommen.

Der Vater und Großvater benötigt dringend eine Stammzellspende, um gesund zu werden. Foto: Privat

Schock-Diagnose im Jahr 2018

Im Jahr 2018 änderte sich von einem Tag auf den anderen alles. Bei einem Routinecheck beim Hausarzt wurden unregelmäßige Blutwerte entdeckt. Eine Untersuchung in der Onkologie brachte die traurige Gewissheit: Kalle hat eine primäre Myelofibrose, eine seltene Knochenmarkerkrankung.

Der Schock saß tief. War dies ein verstecktes Todesurteil? Wie sollte es weitergehen? Kann ihm überhaupt geholfen werden? Diese Fragen begleiteten Kalle von da an jeden Tag. „Über die Jahre, in denen die Krankheit mit Medikamenten unter Kontrolle gehalten werden konnte, wichen die Ängste ein wenig. Wir haben versucht, das Leben mit der Diagnose so gut es geht zu meistern. Das ging mal sehr gut, mal weniger“, berichtet Kalle aus dieser Zeit.

Doch die bisherigen Behandlungsmethoden reichen nicht mehr aus. Kalle kann es nicht alleine schaffen. Um wieder gesund zu werden, braucht er jetzt eine Stammzellspende.

Auf der Suche nach dem genetischen Zwilling

Kalle kann die Krankheit nur besiegen, wenn es – irgendwo auf der Welt – eine passende Spenderin oder einen passenden Spender mit denselben Gewebemerkmalen gibt. Um seinen genetischen Zwilling zu finden, müssen möglichst viele Menschen registriert sein. Deshalb rufen Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren zu lassen – für Kalle und andere Betroffene.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich vor Ort in Windeck als Stammzellspender:in registrieren lassen.

Die Registrierungsaktion auf einen Blick

Registrierungsaktion „Gemeinsam für unseren Kalle“ Samstag, 9. Mai 2026, 11:00 bis 15:00 Uhr Feuerwehrhaus Herchen Im Klosterhof 7, 51570 Windeck

Es gibt ein buntes Rahmenprogramm, insbesondere für Kinder. Im Anschluss an die Registrierungsaktion findet eine Party mit Live-Musik zugunsten der DKMS statt. Für die Verpflegung aller Gäste ist gesorgt.

Wer keine Zeit hat vorbeizukommen, kann sich in nur wenigen Minuten über www.dkms.de/kalle das Registrierungsset bequem nach Hause schicken lassen.

So einfach geht die Registrierung

Wangenabstrich mithilfe der drei Wattestäbchen durchführen

Einwilligungserklärung unterschreiben

Ganz wichtig: Set per Post schnellstmöglich an die DKMS zurücksenden, am besten innerhalb von 14 Tagen

Anschließend werden die Gewebemerkmale im Labor bestimmt. Spender:innen, die bereits registriert sind, müssen nicht erneut teilnehmen.

Nach Abschluss der Registrierung stehen die pseudonymisierten Daten für die weltweite Spendersuche zur Verfügung. Eine Stammzellspende ist ab dem 18. Geburtstag und bis zum 61. Lebensjahr möglich. Besonders wichtig sind junge Spender:innen, denn aus medizinischen Gründen werden sie häufiger für eine Stammzellentnahme angefragt.

Die Familie als Kraftquelle

„Kalle hat immer versucht, so positiv wie möglich weiter durchs Leben zu gehen und jeden Tag zu genießen“, erzählt Frank. Auch seine Hobbys und Aufgaben in den verschiedenen Vereinen hat er weitergeführt. Sie haben ihm sehr dabei geholfen, seine Gedanken nicht ständig um die Krankheit kreisen zu lassen. Als dreifacher Opa geben ihm seine über alles geliebten Kinder und Enkel und das Familienleben insgesamt die nötige Kraft und Ablenkung.

Kalles größter Traum ist es, wieder gesund zu werden, die Enkelkinder aufwachsen zu sehen und mit Familie und Freunden das Leben wieder in vollen Zügen zu genießen.

Karl Heinz (Kalle) ist an Blutkrebs erkrankt. Foto: Privat

Aufruf an die Region

„Wir wollen nichts unversucht lassen, um Kalle zu helfen. Jeder packt mit an und bringt sich ein, dafür bin ich und sind wir als Organisatoren sehr dankbar. Mein Appell an jeden aus Windeck und Umgebung: Komm am 9. Mai vorbei und lass dich als potenzieller Lebensretter registrieren – denn jede Registrierung schenkt Hoffnung“, sagt Thomas Becher, Kalles Freund und Beigeordneter der Gemeinde Windeck.

Prominente Unterstützung erhält die Registrierungsaktion von Handball-Trainer-Legende Heiner Brand. Er kennt Kalle gut und will helfen. Am 9. Mai ist er ebenfalls vor Ort.

Auch eine Geldspende kann Leben retten

Der gemeinnützigen DKMS entstehen für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro.

DKMS-Spendenkonto Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH IBAN: DE36 7004 0060 8987 0009 92 Verwendungszweck: Kalle / JKA047

Hintergrund: Über die DKMS

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, weltweit so vielen Blutkrebspatient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Dank 13 Millionen registrierten Lebensspender:innen – davon allein 8 Millionen in Deutschland – wurden bereits mehr als 135.000 zweite Lebenschancen ermöglicht. Stammzellspenden hat die DKMS bisher in rund 60 Länder vermittelt. Doch noch immer finden viele Erkrankte kein passendes Match. Da allein im Jahr 2026 aus Altersgründen mehr als 160.000 Personen aus der DKMS ausscheiden, wird Spendernachwuchs dringend gesucht.







