Personalmangel: Verzögerung bei der Sperrmüllabfuhr

(wS/hi) Hilchenbach 30.04.2026 | Aufgrund von Personalmangel bei der zuständigen Fachfirma kommt es in der Woche von Montag, 4. bis Freitag, 8. Mai zu Verzögerungen bei der Sperrmüllabfuhr.
Bürgerinnen und Bürger sollen ihren Sperrmüll dennoch zum angekündigten Termin an die Straße bereitstellen. Die Abholung erfolgt in den darauffolgenden Tagen.
Die Stadt Hilchenbach bedauert die entstehenden Unannehmlichkeiten und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.
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